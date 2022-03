6000 złotych mandatu! To była kumulacja wykroczeń

Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów wykonywanych na drogach. Decyzja o takim ruchu wymaga od kierowcy trafnej oceny sytuacji i przy tym zdecydowania. Kiedy nie ma wystarczającej widoczności ani odpowiednio długiego odcinka jezdni, nie należy podejmować takiego manewru. Tym bardziej podjeżdżając pod górkę.

Za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia taryfikator mandatów przewiduje od 1000 do 2000 zł kary finansowej. Taką samą wysokość może mieć mandat za naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi. Jeśli policjanci dopatrzą się spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mowa o kwocie od 2000 do nawet 5000 zł.

Za złamania przepisów dotyczących wyprzedzania i narażenie innych kierujących na niebezpieczeństwo, solidną kwotą został ukarany kierowca z Białorusi. Po zbiegu kilku wykroczeń na raz podlascy policjanci zsumowali przewinienia i nałożyli na obcokrajowca mandat karny w wysokości 6000 zł. Przed nowelizacją taryfikatora, która miała miejsce 1 stycznia 2022 roku, limit maksymalnego mandatu wynosił 1000 zł.

Niebezpieczne wyprzedzanie podjęte przez 36-letniego obywatela Białorusi, zostało uwiecznione na nagraniu, które policjanci opublikowali w internecie. Mundurowi wykroczenia zarejestrowali na drodze krajowej numer 8 w rejonie miejscowości Szaciłówki. Na tym odcinku trasy między Białymstokiem a Augustowem często dochodzi do śmiertelnych wypadków. Samochód marki Renault wyprzedził aż trzy ciężarówki dojeżdżające do wzniesienia zakończonego zakrętem. Funkcjonariusze grupy Speed nie mogli puścić takiego zachowania płazem, zatrzymali busa w bezpiecznym miejscu i ukarali kierującego.

Kiedy wyprzedzanie jest bezpieczne

Przed podjęciem wyprzedzania nie można mieć wątpliwości, czy uda się bezpiecznie wykonać manewr. Wyprzedzać należy wyłącznie przy dobrej widoczności nie zagrażając przy tym innym uczestnikom ruchu drogowego. Zamiar dokonania takiego manewru obowiązkowo musi być zasygnalizowany kierunkowskazem i wykonany dynamicznie. Przy wyprzedzaniu na drodze jednojezdniowej spędzenie czasu na przeciwległym pasie ruchu powinno być jak najkrótsze. Wymaga się dodatkowo zawsze upewnienia się, czy nasz pojazd nie jest wyprzedzany przez inny, aby nie doszło do zajechania drogi, a w konsekwencji do kolizji lub wypadku.