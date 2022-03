Droga Emilianowo - Solec z wykonawcą. Zajmie się nią firma z Piaseczna

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Na przetarg odcinka Emilianowo - Solec wpłynęło dziewięć ofert. Wybraną jednak firmą została ta pochodząca z Piaseczna – POLAQUA. Oferta zyskała maksymalną ocenę.

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Wspomniany odcinek, to ostatni na S10 na jaki został wybrany wykonawca. Teraz pozostali oferenci będą mogli się odwołać od decyzji. Jeśli jednak nie wpłynął odwołania, to wybór trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, będzie można podpisać umowę.

Odcinek S10 Emilianowo - Solec będzie miał długość 8,64 km. Rozpocznie się na wschód od planowanego węzła Emilianowo i prowadzić będzie w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego, kończąc się przed planowanym węzłem Solec. W ramach tej inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi oraz nowy węzeł Makowiska.

Wielkie plany GDDKiA na rok 2022. Mamy pełną listę budowanych dróg

Omawiany odcinek będzie stanowił szybkie połączenie drogowe m.in. do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz jako dopełnienie południowego odcinka obwodnicy Bydgoszczy.

Trasa S10 docelowo ma połączyć szybką trasą Szczecin i Aglomerację Warszawską.