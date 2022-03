Joe Biden w Warszawie to "paraliż". Od piątku utrudnienia, zamknięte drogi i objazdy

Joe Biden w Warszawie - utrudnienia

Wizyta Joe Bidena w Warszawie potrwa dwa dni i rozpocznie się już w piątek 25 marca. Prezydent USA opuści Polskę w sobotę 26 marca. Kierowców czekają więc dwa ciężkie dni. Relację z pobytu Bidena w Warszawie możesz śledzić na bieżąco na stronie głównej gazety.pl.

REKLAMA

Biden przylatuje do Polski po spotkaniu w Brukseli z przywódcami państw NATO, G7 oraz Unii Europejskiej. Główna część wizyty zaplanowana jest na sobotę, kiedy to prezydent USA spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. - Podróż będzie się koncentrować wokół tworzenia ogólnoświatowego wsparcia dla narodu ukraińskiego i przeciwko inwazji Putina na Ukrainę - Jen Psaki, rzeczniczka Białego Domu.

Zobacz wideo Jakie są oczekiwania w związku z wizytą Joe Bidena w Europie?

Utrudnienia w Warszawie 25 i 26 marca - co już wiemy?

Wszyscy mieszkańcy Warszawy i kierowcy, którzy akurat w ten weekend będą przejeżdżali przez stolicę muszą się liczyć z utrudnieniami. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że nie poznamy dokładnego planu wizyty ani godzin, w których zamknięte będą konkretne ulice. Takie informacje nie są ujawniane w przypadku wizyty prezydenta USA.

Dlatego warto śledzić lokalne serwisy na żywo i sprawdzać, co się dzieje w mediach społecznościowych, a także na np. Mapach Google. Znamy tylko orientacyjny plan. Najgorsza dla kierowców będzie sobota.

Hamujesz przed fotoradarem? Służby mają już sposób na efekt kangura

Joe Biden w Warszawie - zamknięte drogi

"Wyborcza" przywołuje słowa prezydenta Warszawy - Rafał Trzaskowski przewiduje, że samolot Air Force 1 w rejsie z Brukseli wyląduje na Lotnisku Chopina wczesnym wieczorem w piątek. Jednak droga z Okęcia do centrum Warszawy może zostać wyłączona jeszcze w godzinach piątkowego szczytu. Wszyscy zalecają, żeby w piątek omijać Żwirki i Wigury. Przewiduje się, że Joe Biden będzie nocował w hotelu w ścisłym centrum (prawdopodobnie Marriott), a to oznacza, że służby mogą również zamykać wcześniej ulice także tam.

Warszawski ZTM zamierza w piątek i sobotę prowadzić relację na żywo z informacjami o objazdach autobusów i wstrzymywanym/wznawianym ruchu. W piątek planowana jest na 16-21, ale podkreślamy, że punktowo utrudnienia mogą się zacząć znacznie wcześniej. Możliwe też, że ze względów bezpieczeństwa Joe Biden przyleci wcześniej.

Za to w sobotę czeka nas prawdziwy paraliż centrum miasta. Dlatego władze miasta polecają w ogóle unikać tego dnia wizyty w Śródmieściu, a najpewniejszym środkiem komunikacji będzie metro. Utrudnienia w ruchu potrwają od samego rana do nawet 20. Dotkną przede wszystkim centrum, ale też drogi na lotnisko. Joe Biden odleci z Warszawy z Okęcia.

Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy? Oszczędzisz sporo pieniędzy

W niedzielę utrudnienia związane z Warszawskim Półmaratonem

To nie jedyne utrudnienia dla kierowców w ten weekend. 16. Warszawski Półmaraton Pokoju to pierwszy masowy bieg w stolicy po pandemii. Start zaplanowano na 9.00 w niedzielę. Biegacze wystartują z ulicy Konwiktorskiej, pobiegną na Żoliborz, na Pragę, dotrą do Agrykoli i zakończą bieg w Parku Fontann. Czołówka mężczyzn będzie finiszowała ok. 10.00, a kobiet ok. 10.10.

O godz. 13. wystartuje bieg na 5 km. Biegacze ruszą z Konwiktorskiej, pobiegną Mickiewicza, Krasińskiego i Wisłostradą dotrą do mety w Parku Fontann.

Utrudnienia Warszawa - bieg

STARE I NOWE MIASTO, ŻOLIBORZ, MARYMONT – 26 i 27 marca (sobota i niedziela)

Wisłostrada (na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 21:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta.

(na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 21:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta. Dojazd do PKOLu będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 13:45.

będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 13:45. Konwiktorska (START 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 19:00 w niedzielę. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

(START 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 19:00 w niedzielę. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Wybrzeże Gdańskie na odcinku między ul. Krasińskiego a ul. Grodzką (jezdnia zachodnia, META 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. godz. 20:00 w niedzielę (przywrócenie ruchu na 2 pasach, od ok. 22:00 całkowite przywrócenie ruchu). Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas.

(jezdnia zachodnia, META 16. Półmaratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. godz. 20:00 w niedzielę (przywrócenie ruchu na 2 pasach, od ok. 22:00 całkowite przywrócenie ruchu). Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas. Sanguszki – przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę.

– przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę. Muranowska – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 13:45. Tym samym niemożliwy będzie przejazd ul. Międzyparkową.

– będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 13:45. Tym samym niemożliwy będzie przejazd ul. Międzyparkową. Andersa oraz ul. Mickiewicza (na odcinku Słomińskiego – Plac Wilsona) – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00 w obu kierunkach. Przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym.

(na odcinku Słomińskiego – Plac Wilsona) – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00 w obu kierunkach. Przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym. Plac Wilsona – w niedzielę w godz. 8:30-14:00 nastąpi zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa bez możliwości zjazdu w ul. Krasińskiego.

– w niedzielę w godz. 8:30-14:00 nastąpi zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa bez możliwości zjazdu w ul. Krasińskiego. Krasińskiego (jezdnia południowa) – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do Placu Wilsona.

– będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 14:00. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do Placu Wilsona. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) – będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do 21:00 w niedzielę. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) będzie przejezdna przez cały czas.

– będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do 21:00 w niedzielę. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) będzie przejezdna przez cały czas. Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego – będą zamknięte w niedzielę w godz. 5:00 – 18:00.

PRAGA PÓŁNOC – 27 marca (niedziela)

W rejonie Placu Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem przejazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 8:45-12:00 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8:45-10:45 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem przejazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 8:45-12:00 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8:45-10:45 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską. Most Gdański – w kierunku do Śródmieścia będzie przejezdny przez cały czas. W kierunku Pragi będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:45-10:45.

– w kierunku do Śródmieścia będzie przejezdny przez cały czas. W kierunku Pragi będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:45-10:45. Starzyńskiego (jezdnia południowa) – w kierunku Mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. W kierunku Targówka będzie wyłączona z ruchu w godz. 8:45-10:45 (biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego).

– w kierunku Mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. W kierunku Targówka będzie wyłączona z ruchu w godz. 8:45-10:45 (biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego). Namysłowska – będzie zamknięta w godz. 8:45:-11:00.

– będzie zamknięta w godz. 8:45:-11:00. Ratuszowa – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 11:30.

– będzie zamknięta w godz. 8:30 – 11:30. Wybrzeże Helskie – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 11:20.

– będzie zamknięta w godz. 8:50 – 11:20. Okrzei – będzie zamknięta w godz. 9:00-11:30. Dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 12:00.

– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:30. Dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 12:00. Jagiellońska – będzie zamknięta w godz. 8:55-11:35.

– będzie zamknięta w godz. 8:55-11:35. Zamoyskiego – będzie zamknięta w godz. 9:00-11:40.

– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:40. Sokola – będzie zamknięta w godz. 9:00-11:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:00-11:45. Wybrzeże Szczecińskie – będzie zamknięta w godz. 9:00 -11:55.

– będzie zamknięta w godz. 9:00 -11:55. Most Świętokrzyski (jezdnia południowa i południowa) – będzie zamknięty w godz. 9:00 – 12:00 (zamknięcie jezdni południowej zamyka możliwość funkcjonowania jezdni północnej) .

POWIŚLE, MOKOTÓW – 27 marca (niedziela)

Odcinek ul. Tamka – ul. Gagarina (ciągu ulic Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Myśliwiecka – Szwoleżerów – Czerniakowska – Solec – Wioślarska) będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:50-12:15.

(ciągu ulic Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Myśliwiecka – Szwoleżerów – Czerniakowska – Solec – Wioślarska) będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:50-12:15. Przejazd między wschodnią, a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim . Ruch samochodowy w kierunku północnym na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Dodatkowo pomiędzy ul. Ludną a ul. Łazienkowską będzie wydzielony pas w kierunku południowym, który umożliwi wyjazd z Powiśla mostem Łazienkowskim w kierunku wschodnim albo al. Armii Ludowej w kierunku zachodnim.

. Ruch samochodowy w kierunku północnym na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Dodatkowo pomiędzy ul. Ludną a ul. Łazienkowską będzie wydzielony pas w kierunku południowym, który umożliwi wyjazd z Powiśla mostem Łazienkowskim w kierunku wschodnim albo al. Armii Ludowej w kierunku zachodnim. Tamka (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego) – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 12:15.

(na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego) – będzie zamknięta w godz. 8:50 – 12:15. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 9:10-12:00. Utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.

– będzie zamknięta w godz. 9:10-12:00. Utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża. Rozbrat, Górnośląska, Hoene-Wrońskiego – będą zamknięte w godz. 9:10 -12:15.

– będą zamknięte w godz. 9:10 -12:15. Szwoleżerów – będzie zamknięta w godz. 9:00 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:00 – 12:45. Czerniakowska – będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45. Solec – będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45.

– będzie zamknięta w godz. 9:15 – 12:45. Wioślarska – będzie zamknięta w godz. 9:20 – 12:52.

– będzie zamknięta w godz. 9:20 – 12:52. Wybrzeże Kościuszkowskie – będzie zamknięta w godz. 9:25 – 13:00.

16. Warszawski Półmaraton Pokoju - mapa:

16. Warszawski Półmaraton Pokoju fot. organizator