Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy? Oszczędzisz sporo pieniędzy

Na pierwszy rzut oka prawo jazdy kategorii B i B, ale z kodem 96 wyglądają identycznie. Różnice? Dwie cyfry pojawiające się w rubryce 12. znajdującej się na odwrocie dokumentu. Dwie cyfry, które całkowicie zmieniają... uprawnienia nadawane kierowcy. Zaraz szerzej opowiemy kategorii B prawa jazdy z kodem ograniczenia 96.

Co daje kategoria B prawa jazdy z kodem 96?

Pierwsze pytanie brzmi: co tak naprawdę daje ten kod? Rozszerza uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów. Dopisanie kodu 96 do prawa jazdy sprawia, że kierowca może poprowadzić zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 tony, składającym się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka. W przypadku klasycznej kategorii B limit wagi zespołu pojazdów to 3,5 tony.

Czy kod 96 przy limicie wagowym na poziomie 4,25 tony określa jakieś wymogi dodatkowe? Tak, te są dwa:

masa przyczepy nie może być większa od masy pojazdu ją ciągnącego,

stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy musi wynosić 1,33:1.

Kategoria B z kodem 96. Czy działa za granicą?

Tak ukształtowana podstawa prawna sprawia, że kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B z kodem 96 może de facto podłączyć do swojego auta klasyczną przyczepę transportową, ale także kempingową, dla koni czy niewielką lawetą służącą do przewozu aut osobowych, motocykli, quadów lub łodzi. Tak ukształtowana podstawa prawna daje kierowcy jeszcze jedną pewność. Przepisy dotyczące prawa jazdy z kodem 96 zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. W efekcie uprawnienia wynikające z kodu 96 będą honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Prawo jazdy B i kod 96: jak wygląda egzamin i ile kosztuje?

Aby uzyskać wpis o kodzie 96 w prawie jazdy, kierowca najpierw musi zdobyć kategorię B. Kolejnym krokiem jest... egzamin państwowy w części praktycznej. Ten kosztuje 170 zł i składa się z takich zadań, jak:

sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

przygotowanie się do jazdy

podpięcie przyczepy do auta

uruchomienie pojazdu, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (po łuku)

wykonanie dwóch manewrów z losowo wybranego zestawu (parkowane skośne i prostopadłe przodem lub tyłem, ruszanie pod górę),

pokonanie trasy w ruchu miejskim.

Kurs na kategorię B prawa jazdy z kodem ograniczenia 96

Co z kursem na kategorię B prawa jazdy z kodem ograniczenia 96? Nie ma takiego wymogu. Mimo wszystko kierowca, który nigdy nie prowadził samochodu z przyczepą, powinien pomyśleć o wykupieniu kilku godzin i przerobieniu trudniejszych manewrów egzaminacyjnych. Każda godzina jazdy w przypadku starania się o zdobycie kodu 96 w prawie jazdy oznacza wydatek na poziomie jakiś 80 zł.