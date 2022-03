Honda pokazała nam dzisiaj nowego Civica e:HEV. Jedenastka jest hybrydowa

Dzisiejsza prezentacja nowej Hondy Civic na rynek europejski rozpoczęła się od planów marki na przyszłość. Zdradzono nam, że lada chwila zaprezentowany zostanie mały elektryczny SUV, który na razie kryje się jeszcze pod postacią prototypu, ale premiera wersji produkcyjnej to kwestia czasu. W planach jest jeszcze jeden SUV. Hybrydowy z napędem e:HEV wpisze się pomiędzy HR-V oraz CR-V. No i oczywiście bohater dzisiejszego dnia, obchodzący 50. urodziny Civic.

Wszystkie trzy auta zadebiutują w Europie w najbliższych miesiącach. Wielkimi krokami zbliża się także premiera SUV-a CR-V. Tutaj największą nowością będzie hybryda ładowana z gniazdka. Na razie pokazano nam tylko szkice nowej generacji i plakietkę e:PHEV.

Honda Civic e:HEV - napęd

Specjalnie w tytule podkreśliliśmy, że nowy Civic nazywa się w Europie "Civic e:HEV". Na Stary Kontynent kompakt Hondy przyjedzie tylko jako pełna hybryda. Wyłamie się z tego tylko wersja Type R. Oficjalnie zapowiedziana, jeszcze bez konkretów.

Napęd e:HEV łączy on 72-ogniwowy zespół akumulatorów litowo-jonowych i dwa niewielkie, ale mocne silniki elektryczne. Zostały one sprzężone z nowoopracowanym 2-litrowym silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pracującym w cyklu Atkinsona. Honda podkreśla, że udało jej się osiągnąć sprawność energetyczną jednostki spalinowej na poziomie 41 proc. To imponujący wynik dla seryjnie produkowanego silnika.

Nowa Honda Civic - moc, osiągi i spalanie

Sumaryczna moc zespołu napędowego wynosi 135 kW (około 183 KM) ,

, a maksymalny moment obrotowy 315 Nm.

Dokładne osiągi poznamy trochę bliżej premiery, ale wiemy już nowy Civic e:HEV ma osiągać emisję CO2 poniżej 110 g/km oraz zużycie paliwa poniżej 5 l/100 km wg WLTP w cyklu mieszanym. Kierowca dostanie do wyboru cztery tryby jazdy (Eco, Normal, Sport oraz Individual), nie będzie więc problemu z dostosowaniem pracy napędu do swoich potrzeb.

Jak działa napęd e:HEV?

Jeśli mieliście okazję jeździć nową Hondą HR-V e:HEV, to dokładnie już wiecie. To inny rodzaj hybrydy niż te najpopularniejsze w Polsce, z których korzysta Toyota. Sam producent tłumaczy to następująco.

Podstawową siłę napędową nowego Civica zapewniają dwa współpracujące ze sobą, mocne silniki elektryczne. Silnik spalinowy jest sterowany przez nową, kompaktową jednostkę sterującą przepływem mocy, która teraz znajduje się pod maską wraz z resztą układu napędowego. Pod tylnymi siedzeniami znajduje się najnowsza wersja inteligentnego zespołu akumulatorów, który jest mniejszy i lżejszy, a jednocześnie charakteryzuje się zwiększoną gęstością magazynowanej energii.

Główne zalety napędu e:HEV? Honda wymienia wysoki moment obrotowy, generowany od najniższych obrotów i mocne przyspieszenie przy jednoczesnej oszczędności. Jesteśmy bardzo ciekawi hybrydowego Civica i nie możemy się już doczekać testu.

Honda Civic XI fot. Honda

Nowa Honda Civic - wnętrze

W naszej galerii znajdzie wszystkie już pokazane zdjęcia europejskiej Hondy Civic, na górze umieściliśmy także filmik. Nie będziemy się więc skupiać na stylistyce, a zajrzymy do wnętrza.

Dłuższy o 35 mm rozstaw osi pozwolił projektantom stworzyć przestronniejszą i wygodniejszą kabinę, a także poprawić osiągi dynamiczne i stabilność przy jeździe na wprost. Na prezentacji podkreślano także, że dostęp do sporego bagażnika będzie bardzo łatwy, a sam kufer ustawny. Nie podano nam, ile litrów zmierzono bagażnikowi, ale wiemy za to, że klapa jest o 20 proc. lżejsza, co na pewno ułatwi otwieranie i zamykanie.

Japończycy obiecują miękkie i przyjemne w dotyku materiały najwyższej jakości, ale to sprawdzimy podczas klasycznej prezentacji. Na razie wierzymy im na słowo. Z nowości w kabinie warto wymienić nowe wirtualne zegary o przekątnej 10,2 cala, korzystające z panelu LCD HD i zapewniające lepszą jakość obrazu. Taki wyświetlacz ma być dostępny w wersji Advance. Oczywiście na zapoznanie się z dokładną polską ofertą, wersjami wyposażenia oraz cenami, jest jeszcze za wcześnie.

Centralny ekran dotykowy został powiększony do 9 cali i przesunięty w górę. Nowy system jest przygotowany do obsługi Android Auto i bezprzewodowej komunikacji poprzez Apple CarPlay. Dodatkowo, aby poprawić komfort podróżowania, w wersji Sport wprowadzono osiem głośników, natomiast w wersji Advance – 12 głośników BOSE klasy premium.

Honda Civic XI fot. Honda

Honda Civic e:HEV - długa lista systemów

Sporą część prezentacji poświęcono systemom bezpieczeństwa, które Honda nazwała "pakietem Honda Sensing". To rozbudowany zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i rozwiązań wspomagających kierowcę. Co znajdziemy na liście?

Nową przednią kamerę o szerokim kącie widzenia 100 stopni,

udoskonalone systemy rozpoznawania obiektów zwiększają zdolność Civica do wykrywania pieszych, krawędzi jezdni, oznakowania poziomego drogi oraz innych pojazdów, w tym motocykli i rowerzystów

czujniki ultradźwiękowe,

tempomat adaptacyjny,

monitorowanie martwego pola

monitorowanie ruchu poprzecznego

oraz asystenta jazdy w korku.

Wybraliśmy kilka przykładów. Honda chwali się także zastosowaniem również nowych elementów konstrukcyjnych, które pomogą spełnić rygorystyczne normy bezpieczeństwa Euro NCAP. Należą do nich: dodatkowe belki drzwiowe, które poprawiają odporność na zderzenia boczne, płyty zabezpieczające belki przedniego zderzaka, które pochłaniają energię zderzenia i redukują ryzyko uszkodzenia nóg i kolan i łącznie 11 poduszek powietrznych.

Honda Civic XI fot. Honda

Nowa Honda Civic XI przyjedzie do nas na jesieni tego roku

Każdy nowy Civic wzbudza bardzo duże oczekiwania, a w przypadku najnowszej generacji skupiliśmy się na zapewnieniu wyższej satysfakcji, emocji i wzbogaceniu codziennych doznań kierowcy i pasażerów. Nowoczesnym klientom zależy na stylistyce budzącej emocje, dynamicznej jeździe i wysokiej funkcjonalności, a my sprostaliśmy tym wymaganiom, wykorzystując dostępne nam najnowsze technologie i stosując naszą filozofię rozwoju w nowy, innowacyjny sposób. Dzięki wykorzystaniu jednego z najlepszych w branży układów napędowych e:HEV oraz zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, nowy Civic stanowi atrakcyjną propozycję dla klientów, którzy pragną wkroczyć w nową erę elektryfikacji. Wierzę, że zarówno obecni, jak i nowi klienci będą pod wrażeniem najnowszej generacji Civica oraz zmian, jakie w nim zaszły

- mówi Tomoyuki Yamagami, szef projektu nowej generacji Civica e:HEV. "Sprawdzam" powiemy już niedługo. Nowa Honda Civic pojawi się w Europie jesienią 2022 roku.

Honda Civic XI fot. Honda