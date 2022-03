Moda wśród polskich kierowców sprawia, że metoda na stłuczkę nie zadziała

Kamerka samochodowa może was uratować w sytuacji, kiedy padniecie ofiarą wyłudzenia. Nagranie to często mocny dowód, jeśli ktoś chce wyłudzić od was pieniądze i doprowadza do stłuczki.

3 Fot. Dariusz Borowicz / AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl