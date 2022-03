Wyjątkowa wystawa aut w Warszawie - to ostatnie dni, by ją zobaczyć.

Ikony Motoryzacji — tak nazywa się wystawa, która gromadzi 50 wyjątkowych aut w jednym miejscu. Udając się tam, będziecie mogli przyjrzeć się im z bliska, a jest czemu się przyglądać. Wśród aut znajdziemy takie marki jak Lamborghini, McLaren, Ferrari czy Maserati.

Ikony motoryzacji fot. Filip Weremij

Całość, to dobre spojrzenie na motoryzację z perspektywy czasu. Zobaczenie w bezpośrednim sąsiedztwie wyjątkowych aut z dwóch wieków to doskonały bodziec do refleksji na temat tego jak zmieniała się motoryzacja na przestrzeni lat.

Ikony Motoryzacji fot. Filip Weremij

Zobacz wideo Wystawa Klasyków w Studiu Biznes

Na wystawie znajdziecie m.in. takie auta jak: Lamborghini Aventador SVJ, Porsche Carrera GT, Ferrari F8 Spyder, Alpina A110, Aston Martin Vantage. Sumaryczna moc wszystkich aut to 21 984 KM.

Młodszym odwiedzającym może spodobać się możliwość przejechania się na symulatorze wyścigowym.

Ikony Motoryzacji fot. Filip Weremij \

Ostatnie dni na zobaczenie Ikon Motoryzacji

Wystawa znajduje się w Fabryce Norblina, w Warszawie. Jeśli chcecie ją odwiedzić, musicie się pospieszyć. Otwarta jest dla zwiedzających od czwartku do niedzieli, a ostatni dzień, na jaki możecie kupić bilety to 3 kwietnia. Na zwiedzenie zarezerwujcie około godziny.