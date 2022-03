Kultowy DeLorean DMC-12 z "Powrotu do przyszłości" trafi do sprzedaży

Kilka tygodni temu pisaliśmy już o powrocie marki DeLorean na rynek. Niszowy producent został przejęty przez nowych właścicieli. Firma pracuje nad powrotem kultowej marki na rynek, owoce ich pracy poznamy już za kilka miesięcy. Tymczasem firma Lego wprowadza na rynek nowy zestaw, który z pewnością przypadnie do gustu fanom kina i motoryzacji.

REKLAMA

Więcej ciekawostek na temat motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Bohaterowie filmu „Powrót do przyszłości" przemieszczali się w czasie przy pomocy tuningowanego wehikułu czasu na bazie modelu DeLorean DMC-12. Zestaw przygotowany przez Lego składa się z 1872 elementów i trzeba przyznać, że został bardzo szczegółowo odwzorowany.

Samochód z klocków Lego będzie można zbudować w jednym z trzech wariantów. Wszystko zależy od tego, która część filmu najbardziej przypadła nam do gustu. Pierwszy wariant nawiązuje do początków sagi. Samochód to klasyczny wehikuł czasu z piorunochronem, dzięki któremu główny bohater przenosi się z przeszłości do swoich czasów.

Zobacz wideo

Drugi wariant nawiązuje do kolejnej części filmu. W tym przypadku DeLoren może składać opony i przystosować się do trybu lotniczego. W trzeciej wersji nawiązującej do ostatniej części auto jest wyposażone w sporo elektrycznych części, które pozwoliły na podróż do czasów Dzikiego Zachodu.

Oprócz tego samochód jest wyposażony w wymienne tablice rejestracyjne oraz „kondensator strumienia", który jest podświetlany. W zestawie nie oprócz samochodu znajdą się dwie minifigurki bohaterów kultowej produkcji – doktora Emmeta „Doc" Browna i Marty’ego McFly’a.

Twierdzi, że jest potomkiem Johna DeLoreana. Zrobił trójkołową wersję auta z "Powrotu do przyszłości"

Nowy zestaw pojawi się w salonach prawdopodobnie na początku kwietnia. Jego cena to 799,99 złotych.