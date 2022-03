Pomorskie. BMW zapaliło się podczas jazdy. W ruch poszły policyjne gaśnice

Zwarcie instalacji elektrycznej, nieszczelność w układzie paliwowym, a może poważa awaria hamulców? Nie wiadomo co było przyczyną pożaru BMW serii 7 (E65), do którego doszło 15 marca po godzinie 18.00 w Tczewie. Elegancka kilkunastoletnia limuzyna poruszająca się ulicą Gdańską, nagle zapaliła się podczas jazdy.

Szybka reakcja dzielnicowych z Tczewa oraz osób postronnych, pozwoliła uniknąć rozprzestrzenieniu się ognia oraz uchroniła kierującego mężczyznę przed obrażeniami. To właśnie policjanci podczas wykonywania swoich czynności zauważyli BMW poruszające się ulicą Gdańską, spod którego wydobywał się dym i ogień. Funkcjonariusze nie tracąc czasu zatrzymali samochód i natychmiast ewakuowali jego kierowcę.

Jak dowiadujemy się policyjnego komunikatu, w ruch w pierwszej kolejności poszły policyjne gaśnice. Jeden z mundurowych najpierw zaczął gasić podwozie limuzyny, spod którego buchał ogień. Postronni kierowcy widząc zachowanie funkcjonariusza, również ruszyli z pomocą zabierając gaśnice ze swoich aut. Co więcej, do akcji przyłączył się nawet mieszkaniec pobliskiej kamienicy, wykorzystując węża ogrodowego podłączonego do wody. Płomienie udało się w porę zdławić, a wezwani na miejsce przez policjantów strażacy zajęli się już tylko dogaszaniem BMW.

Dlaczego samochody płoną?

Pożary samochodów mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Wpływ na taki stan mają m.in. przyczyny zewnętrzne, związane z zaniedbaniem, rażącym błędem mechanika czy zaprószeniem ognia. Zdarzenia termiczne potrafią być też następstwem wady fabrycznej, prowadzące do samozapłonu. Pojazd mechaniczny potrafi zapalić się unieruchomiony na parkingu lub w trakcie jazdy. Do najczęstszych powodów zalicza się: zwarcie przeciążone intensywnym ogrzewaniem, nieodpowiednio zabezpieczone lub źle zamontowane instalacje elektryczne, wycieki oleju w komorze silnika, nieszczelności w układzie paliwowym czy też iskry trzaskające z przegrzanych hamulców na wycieki.

