Śląsk. Dachował na widok policji. Gwałtowne hamowanie się nie opłaciło

Wypadki, do których dochodzi przez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. To w nich ginie najwięcej osób i najwięcej ich uczestników odnosi bardzo poważne obrażenia. Policja stale apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożność, a przede wszystkim o zdjęcie nogi z gazu. Im szybciej porusza się pojazd, tym droga hamowania niebezpiecznie się wydłuża, przez co kierujący ma mniej czasu na bezpieczną reakcję.

Kierowcy podchodzący lekceważąco do obowiązujących przepisów nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową. Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 15 marca około godziny 13.00 w Jastrzębiu-Zdroju. 28-letni mężczyzna prowadzący Opla Corsę, na widok policjantów prowadzących kontrolę drogową, nagle gwałtownie zahamował. W efekcie stracił panowanie nad osobówką, pojazd uderzył w krawężnik, został wytrącony z toru jazdy i dachował.

Na ratunek poszkodowanemu natychmiast ruszyli policjanci jastrzębskiej drogówki. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Przeprowadzone na miejscu badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że 28-latek jest trzeźwy. Funkcjonariusze ukarali kierowcę Opla Corsy. Za niedostosowanie prędkości nałożony został mandat karny w wysokości 1500 złotych.

Każdy kierowca pojazdu mechanicznego powinien wiedzieć, że na suchej i równej nawierzchni samochód czy motocykl rozpędzony do prędkości 50 km/h, do pełnego zatrzymania potrzebuje około 15 metrów. Przeciętna reakcja kierowcy na pojawienie się przed pojazdem przeszkody wynosi od 1 do 1,5 sekundy. W tym czasie samochód pokonuje około 20 metrów. Wartości rosną wraz ze zwiększeniem prędkości bądź utrudnionymi warunkami atmosferycznymi - deszcz, zmierzch, mgła. Zawsze należy pamiętać o tym wsiadając za kierownicę, przestrzegać ograniczeń prędkości i zachowywać czujność w pobliżu przejść dla pieszych.

