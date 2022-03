Coraz więcej aut z Ukrainy przyjeżdża do Polski. Jakie samochody tam królują?

Więcej na temat polskiego, ale i światowego rynku motoryzacyjnego można powiedzieć w serwisie Gazeta.pl.

Ukraina wśród Polaków raczej nie kojarzy się z wielkim bogactwem. Większość z nas oczami wyobraźni widzi ukraińskich kierowców przede wszystkim siedzących w starych, pamiętających konstrukcyjne czasy ZSRR pojazdach. Ile w tym prawdy? Niewiele. Nasi wschodni sąsiedzi nadal oczywiście mają dużo starych pojazdów. To jednak zaczyna (a przynajmniej zaczynało) się zmieniać. I żeby się o tym przekonać, wystarczy przeanalizować sprzedaż nowych pojazdów w Ukrainie w roku 2021.

I w Ukrainie, i w Polsce lider jest jeden...

Dwanaście miesięcy minionego roku w Ukrainie oznacza szeroki uśmiech przede wszystkim dla szefów... Toyoty. To japońska marka zgarnęła bowiem tytuł najczęściej sprzedającej się. A wszystko za sprawą wzrostu zbytu przekraczającego 14 proc. Toyota wyprzedziła w wyścigu drugie Renault. Renault, które pomimo spadku sprzedaży, nadal zachowuje niespełna 15 proc. udziału w rynku ukraińskim. Kolejne pozycje przypadły Kii, Skodzie, Nissanowi czy Hyundaiowi. I w tym punkcie sami przyznajcie, pod względem struktury zakupu aut nowych, rynek ukraiński jest naprawdę podobny do polskiego.

No może pomijając dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Mitsubishi w roku 2021 zyskało 76 proc., Opel 57 proc., Kia 50 proc., a BMW 42 proc.

Najpopularniejsze auta w Ukrainie? Jest i wisienka na torcie!

Zestawienie dziesięciu najczęściej wybieranych marek samochodowych przez kierowców z Ukrainy przynosi też pewną ciekawostkę. Otóż na miejscu ósmym pojawia się marka Chery. "Wisienka" choć nie jest szerzej znana w Polsce, na wschodzie osiągnęła prawdziwy sukces. W roku 2021 zainteresowanie jej autami wzrosło o rekordowe 136 proc. "Wisienka" czyli Chery, a właściwie Chery Automobile, to jeden z większych producentów samochodów w Chinach. W dalszej części Europy auta te nie przebijają się. Powód? Kopiują (dosłownie!) rozwiązania europejskich marek, a do tego nie porażają jakością.

Najczęściej kupowane marki samochodów w Ukrainie:

Toyota Renault Kia Skoda Nissan Hyundai Chery Mitsubishi Volkswagen Suzuki

Ukraińcy uwielbiają SUV-y. Sportage, RAV4 i Duster to mistrzowie

No dobrze, ale jakie konkretnie pojazdy najchętniej kupują mieszkańcy Ukrainy? W roku 2021 absolutnym zwycięzcą okazała się Kia Sportage. Zainteresowanie tym modelem wzrosło o ponad 41 proc. W sumie Sportage znalazło 6918 nabywców w Ukrainie. Dla porównania polscy kierowcy kupili 7659 sztuk Kii. Numerem dwa rankingu najpopularniejszych modeli w Ukrainie jest Toyota – ale nie Yaris, Corolla czy nawet C-HR. Najczęściej kupowaną Toyotą u naszych wschodnich sąsiadów i drugim najczęściej kupowanym nowym autem jest RAV4. W jego przypadku nabywców było 6196.

Pierwszą trójkę zamyka Renault Duster. Tak, dobrze przeczytaliście. Renault, a nie Dacia. Na wschodzie francuska marka raczej nie korzysta z logo Dacii – które pewnie niezbyt dobrze się kojarzy po czasach sowieckich. Pocieszny SUV sprzedał się w Ukrainie w ilości 5354 sztuk. I choć wynik jest przyzwoity, Duster w roku 2021 nie miał najlepszej passy. Jego zbyt wzrósł, ale tylko o 1,2 proc. Dla porównania w tym samym czasie zainteresowanie Outlanderem podskoczyło już o 88 proc.

Najczęściej kupowane modele samochodów w Ukrainie:

Kia Sportage Toyota RAV4 Renault Duster Renault Sandero Toyota Prado Renault Logan Mitsubishi Outlander Toyota Camry Nissan Qashqai

W roku 2021 Ukraińcy kupili 100 tys. aut. A rynek jest w dołku

Na koniec kilka słów o samym rynku motoryzacyjnym w Ukrainie. W roku 2021 został on wyceniony na dokładnie 103 245 sztuk nowych pojazdów (dla porównania w Polsce sprzedaż sięgnęła blisko 447 tys. szt.). To stanowi wzrost o blisko 21 proc. w stosunku do roku 2020. I choć sygnały wyglądały do momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji optymistycznie, warto pamiętać o tym, że rynek ukraiński od kilku lat boryka się z problemami. Te zaczęły się od walk na Krymie. Przed rokiem 2014 Ukraińcy mieli kilka rekordów. Dla przykładu w roku 2008 sprzedali 623 tys. nowych samochodów, a roku 2013 213 tys.