Ogłoszono finalistów Światowego Samochodu Roku. Wszyscy są elektryczni

Edycja World Car of the Year Awards 2022 zbliża się wielkimi krokami. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przed tegorocznym New York Auto Show w kwietniu, ale teraz ogłoszono pełną listę finalistów we wszystkich sześciu kategoriach, w tym tej najważniejszej – zwycięzcę klasyfikacji generalnej samochodów na świecie.

W tym roku o Światowy Samochód Roku walczą same elektryki – Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 i Hyundai Ioniq 5. Niektórzy mogą powiedzieć, że Kia i Hyundai to właściwie ten sam samochód, ale ich odbiór jest całkowicie inny, dlatego zdecydowano się potraktować je jako osobne byty, chociaż są zbudowane na tej samej platformie.

Jeśli chodzi o Ioniq 5, jest również finalistą w dwóch innych kategoriach: Światowy Pojazd Elektryczny Roku i Światowy Projekt Samochodu Roku. Audi E-Tron GT ma również trzy nagrody, a Mercedes-Benz EQS i Kia EV6 walczą o dwie nagrody.

Tak wyglądają finaliści w poszczególnych kategoriach:

Światowy Samochód Roku:

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Światowy Samochód Elektryczny Roku:

Hyundai Ioniq 5

Audi E-Tron GT

Mercedes-Benz EQS

Światowy Miejski Samochód Roku:

Opel Mokka

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Światowy Luksusowy Samochód Roku:

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Światowy Samochód Wyczynowy Roku:

Audi E-Tron GT

BMW M3/M4

Toyota GR 86 / Subaru BRZ

Światowy Projekt Samochodu Roku:

Audi E-Tron GT

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Aby kwalifikować się do głównej nagrody World Car of the Year, pojazd musi być produkowany w ilości co najmniej 10.000 sztuk rocznie. Musi być również dostępny na co najmniej dwóch głównych rynkach w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 marca 2022. Wreszcie musi być wyceniony poniżej poziomu luksusowych samochodów na głównych rynkach.

Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni przed Salonem Samochodowym w Nowym Jorku, który odbędzie się 13 kwietnia.