Zagrożone aktywa Mercedesa w Rosji. Mogą stracić 2,2 mld dolarów przez nacjonalizację

Taki pomysł przedstawiły rosyjskie władze zaraz po tym, jak zachodnie firmy zaczęły się wycofywać z rynku. Rządząca w Rosji partia, Jedna Rosja, poinformowała, że komisja rządowa zatwierdziła pierwszy krok w kierunku wprowadzenia ustawy o nacjonalizacji aktywów firm, w których ponad 25 procent udziałów należy do obcokrajowców z tzw. „nieprzyjaznych państw".

Mercedes zbudował kilka lat temu nową fabrykę w okolicach Esipowa, około 40 km na północny zachód od Moskwy. Obiekt zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Mercedes produkuje w Rosji aż 25 modeli, takich jak m.in. Klasa C, Klasa E, Klasa S, Klasa V. Oprócz tego są tam montowane modele z serii AMG i Maybach oraz modele elektryczne: EQE czy EQS.

Produkcja Łady zatrzymana. Sankcje uderzają w "rosyjską dumę motoryzacji"

W kwietniu 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie fabryki w obecności Władimira Putina. Była to pierwsza od wielu lat tak potężna inwestycja zachodniego koncernu motoryzacyjnego. Inwestycje w przemysł motoryzacyjny w Rosji często były wstrzymywane w obliczu zachodnich sankcji oraz niekorzystnych warunków gospodarczych.

Podczas otwarcia Władimir Putin poinformował, że fabryka będzie produkować 25 tysięcy samochodów rocznie. Inwestycja niemieckiego koncernu wyniosła prawie 300 mln dolarów.

Mercedes poinformował kilka dni temu, że mienie znajdujące się na terenie Rosji jest wyceniane na 2 mld euro, a zobowiązania wobec banków wynoszą miliard euro, na które firma wystawiła globalne gwarancje.

W zeszłym tygodniu Mercedes dołączył do innych zagranicznych producentów samochodów, które wstrzymały eksport do Rosji. Niemiecki koncern wydał oświadczenie, w którym poinformował o zawieszeniu eksportu oraz lokalnej produkcji do odwołania.

Spółka Daimler Truck również poinformowała o zawieszeniu działalności biznesowej w wersji, w tym współpracy z producentem ciężarówek Kamaz.

Wcześniej decyzję o zakończeniu eksportu i działalności na terenie Rosji podjęły takie marki, jak Honda, Toyota, Volkswagen, General Motors, Jaguar Land Rover, Ford czy BMW.