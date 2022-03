Zakopane z obwodnicą. Koncepcja już w przyszłym roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Każdy kto był w stolicy polskich Tatr wie, że potrzebne są tam drogi. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula i Marszałek woj. Małopolskiego Witold Kozłowski podpisali umowę na opracowanie projektu przebiegu północnej obwodnicy Zakopanego.

Co ciekawe to nie pierwszy raz, gdy pomysł na obwodnicę się pojawia. Pierwsze założenia pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku, które zakładały, że będzie to droga po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Teraz pomysł jest skromniejszy, ale nadal potrzebny. Tym razem będzie to droga po z jednym pasem w każdą ze stron.

Obwodnica pozwoli rozładować ruch tranzytowy, który w tym momencie wjeżdża do miasta. Zwiększy się też bezpieczeństwo i natężenie ruchu.

W przygotowaniu projektu miasto, jak i województwo zapłacą po połowie. Ma być on gotowy w przyszłym roku.