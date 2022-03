Masz w swoim aucie z dieslem taki przycisk? Warto go czasem włączyć, to unikniesz kosztów

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Gazy wydechowe emitowane przez samochody stały się "palącym" tematem w Europie już pod koniec lat 90. To wtedy europejscy włodarze zaczęli zastanawiać się nad tym, co zrobić aby redukować zanieczyszczenia w miastach. Na pierwszy ogień poszły czarne spaliny w coraz popularniejszych dieslach. A rolę polegającą na ich wyczyszczeniu przypisano filtrom cząstek stałych. Zasada działania tego urządzenia jest prosta. Osadnik montuje się w układzie wydechowym. Ten ma porowatą strukturę wewnętrzną, która zatrzymuje nawet 85 proc. zanieczyszczeń w fazie stałej. Skutek? Czarne spaliny diesla odeszły do lamusa.

Zobacz wideo Spaliny mogą się przydać. Powstaje z nich ekologiczny tusz

Jak wypalić filtr cząstek stałych?

W czystej teorii sytuacja z filtrami cząstek stałych może się wydawać idealna. Kierowca nadal może jeździć mocnym i oszczędnym dieslem. A za sprawą filtra spaliny jego auta nie są tak szkodliwe. Niestety w tej historii wszystko takie idealne nie jest. Bo filtr cząstek stałych nie jest bezdenny. Nie może gromadzić zanieczyszczeń bez końca – kiedyś zapełni się i będzie wymagał wypalenia. Wypalenie sadzy polega na kilkukrotnym zwiększeniu temperatury gazów wydechowych. Choć normalnie mają one jakieś 150 stopni Celsjusza, do pozbycia się sadzy z osadnika potrzeba nawet ponad 600 stopni.

Przerwane wypalanie filtra DPF? To pierwszy krok do problemów

Jak podnieść temperaturę gazów wydechowych w celu wypalenia filtra? To pytanie, które musieli zadać sobie inżynierowie. I udzielili oni dwóch odpowiedzi. W przypadku filtrów mokrych (typu FAP) do paliwa dodawany jest specjalny płyn. W przypadku filtrów suchych (typu DPF) konieczne jest zwiększenie obciążenia silnika i podanie większej dawki paliwa. O ile filtry mokre mogą być wypalane często nawet na postoju, o tyle w przypadku filtra suchego taki schemat się nie sprawdzi. A kolejny problem polega na tym, że kierowca nigdy nie wie czy procedura nie uruchomi się np. w sytuacji, w której stanie akurat w korku...

Niepoprawnie przeprowadzone lub przerwane po zgaszeniu silnika wypalanie filtra prowadzi do powstania dwóch efektów. Po pierwsze sadza utwardza się wewnątrz DPF-a, automatycznie obniżając jego pojemność. Nawet poprawnie przeprowadzone wypalenie jej wtedy nie usunie. A nowy osadnik kosztuje co najmniej 2 tys. zł. Po drugie naddatek paliwa miesza się z olejem i zwiększa jego poziom w misce olejowej. Jak się zorientować, że silnik wypala właśnie DPF? Automatycznie rosną obroty, wskazania spalania, a do tego po zakończeniu wypalania uruchomi się wentylator – także na postoju po zgaszeniu silnika. Wypalanie często jest też komunikowane na ekranie komputera pokładowego.

Dymomierze mogą wykryć wycięty filtr DPF. Na razie są stosowane rzadko, ale to się zmieni

Jak uniknąć zapchania DPF? To zadanie dla tajemniczego przycisku

W codziennej eksploatacji moment wypalania filtra nie zawsze jest właściwy. Bo stoicie akurat w korku i nie możecie zwiększyć obrotów silnika, bo spieszycie się na spotkanie i zaraz po prostu zgasicie motor. Powodów jest wiele. W tym punkcie dochodzimy zatem do potężnego znaczenia przycisku, który pojawia się w tytule tego materiału. Bo za każdym razem, gdy warunki do wypalenia filtra są dobre (tj. dłużej niż kilkanaście minut będziecie jechać autostradą, drogą szybkiego ruchu lub miejską autostradą i macie możliwość zwiększenia obciążenia silnika), zawsze możecie go użyć.

Za sprawą dedykowanego przycisku zainicjujecie tzw. wypalanie prewencyjne – nie po wypełnieniu filtra i osiągnięciu wartości granicznej, a w celu usunięcia zebranej dotychczas sadzy. I jeżeli z przycisku takiego będziecie korzystać za każdym razem, gdy pojawią się sprzyjające warunki, osiągnięcie jeden efekt. Bieżące wypalanie sadzy pozwala na zdecydowane wydłużenie czasu życia osadnika – czasu życia, który jest szczególnie krótki w przypadku diesli eksploatowanych przede wszystkim w ruchu miejskim. Niestety i ten system ma pewną wadę. Przycisk taki nie jest stosowany przez wszystkich producentów. Pojawia się głównie w Toyotach i niektórych Volkswagenach.