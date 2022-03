Ford piątą marką pod względem sprzedaży. Luty nie taki dobry

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford raczej nie ma powodu do zadowolenia. Co prawda zajmuje ostatnie miejsce w Top 5 sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5 t. w Polsce, ale w porównaniu do zeszłego roku odnotował spadki sprzedaży.

Ford w lutym sprzedał 2305 samochodów z czego 1702 to auta osobowe i 603 to auta dostawcze. Udział w rynku zatem wyniósł 5,95 proc., ale jest to spadek o 10,4 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Jedynie sprzedaż SUV-ów i crossoverów wzrosła o 51 proc. (sprzedano ich 980 szt.). Wyniki te pozwoliły zająć Fordowi piąte miejsce.

Patrząc na okres styczeń-luty, to Ford w Polsce sprzedał 4269 szt. pojazdów. Tym samym również zajmuje piąte miejsce na naszym rynku. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, marka jest na minusie o 15,2 proc.

Najpopularniejszym modelem Forda w lutym okazała się Kuga – 505 egz. Model ten stanowił niemal 30 proc. sprzedaży wszystkich aut osobowych. Na drugim miejscu znalazła się Fiesta, a na trzecim Puma.

Dobrym wynikiem może pochwalić się Mustang Mach-E, który drugi miesiąc z rzędu był najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w naszym kraju.

Od początku roku to Kuga i Puma znalazły się na szczycie sprzedaży Forda.

W segmencie aut dostawczych Ford zajął trzecie miejsce w lutym. Ich Transit okazał się bestsellerem marki.

Powoli zbliżamy się do końca pierwszego kwartału. Może w kolejnych miesiącach Ford poprawi swoją pozycję.