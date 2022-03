O co chodzi ze znakiem A-32? Będzie ważny do końca marca

O znakach drogowych i zasadach ruchu dużo opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Znak A-32 na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny znak ostrzegawczy. Ma formę trójkąta, żółte tło i czerwoną obwódkę. Poza tym zawiera symbol płatka śniegu. I to właśnie on stanowi podstawę do rozszyfrowania jego znaczenia. O czym informuje kierowcę taka tablica ustawiona przy drodze?

Co znaczy znak A-32 i gdzie się pojawia?

Definicja znaku A-32 jest dość prosta. To ostrzeżenie przed mogącym występować oszronieniu jezdni. Kierowca powinien wzmóc uwagę przede wszystkim wtedy, gdy temperatura zewnętrzna zbliża się do zera lub znajduje się poniżej zera. Gdzie stawia się znaki A-32? Miejsc typowych jest kilka. Przede wszystkim pojawiają się przed mostami i wiaduktami, ale także w pobliżu rzek, zbiorników wodnych oraz przy drogach poprowadzonych przez las.

Czemu znak A-32 "Oszronienie jezdni" pojawia się w takich lokalizacjach? To miejsca, w których nawierzchnia jest szczególnie narażona na pojawienie się gołoledzi. Na mostach nie jest osłonięta przez ziemię. W pozostałych miejscach może być narażona na wzmożone działanie wilgoci.

Znak A-32 przy drodze. Jak się zachować?

Jak się zachować widzą tablicę A-32? Kierowca powinien zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze warto zdjąć nogę z gazu – zdjąć, a nie hamować. Hamowanie może spotęgować możliwość wystąpienia poślizgu. Po drugie należy położyć obydwie ręce na kierownicy – to ułatwi ewentualne wyprowadzenie auta z poślizgu oraz wzmóc uwagę. Za niestosowanie się do znaku A-32 kierowca raczej nie dostanie mandatu. Może ponieść jednak inną karę. Jego pojazd wpadnie w poślizg i dojdzie np. do kolizji. W takim przypadku weźmie on na siebie winę za zdarzenie, a do tego poniesie koszty związane z naprawą pojazdu.

Znak A-32 obowiązuje wyłącznie... okresowo!

W tym punkcie wszystko może wydawać się oczywiste. Znamy definicję tablicy i wiemy gdzie się pojawia. Na tym jednak opowieści zakończyć nie możemy, bo oznaczenie dotyczą jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że znak A-32 jest jednym z niewielu polskich znaków, które obowiązują wyłącznie... okresowo! Do jego definicji należy się stosować głównie w okresie zimowym – a więc szczególnie między 15 października a 30 marca. Ciężko uwierzyć, że np. latem (i nawet przy zmienności naszej pogody) występuje zagrożenie gołoledzią.

Po drugie znak A-32 "Oszronienie jezdni" przyjmuje formę nie tylko stalowej tablicy. Dla lepszej widoczności może pojawić się przy drodze jako znak świetlny. W takim przypadku diodami LED wykończona jest zarówno czerwona obwódka, jak i symbol płatka śniegu znajdujący się w centralnym punkcie tablicy.