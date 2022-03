Wojna w Ukrainie. Jest ważne oświadczenie Forda

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wojna wywołana przez Rosję na terenie Ukrainy skutkuje wieloma sankcjami zarówno państwowymi, jak i sektora prywatnego. Teraz oświadczenie wystosował Ford.

Możemy w nim przeczytać, że Ford jest głęboko zaniepokojony inwazją na Ukrainie oraz że zmusiła koncern do ponownej oceny ich działań na terytorium Rosji. Co prawda od dłuższego czasu Ford ograniczał działalność w tym kraju.

Dotychczas amerykańska marka skupiała się na produkcji samochodów dostawczych i sprzedaży, posiadała również mniejszościowe udziały w spółce joint venture Sollers Ford. Mając na uwadze całą sytuację Ford poinformował swoich partnerów o zawieszeniu działalności w Rosji ze skutkiem natychmiastowym do odwołania.

Ford podał również, że chociaż nie prowadzi szczególnych działań na terenie Ukrainy, to wielu obywateli tego kraju pracuje dla nich, przez co będzie ich wspierać. Firma zadeklarowała przekazanie 100.000 dolarów na rzecz Global Giving Ukraine Relief Fund. Będzie ona wykorzystana na wsparcie ukraińskich rodzin, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów podczas tego kryzysu.