Nie rób zdjęć wojsku. A jak już robisz, to pokazuj je tylko na ekranie telefonu

Apel ekspertów do spraw bezpieczeństwa i obronności jeszcze kilka dni temu mógł się wydawać przesadzony, ale sytuacja na wschodzie Ukrainy szybko udowodniła, że nie są to bezzasadne obawy. Sprawdzona informacja w obliczu konfliktu jest na wagę złota. Zobaczcie, jak bardzo Ukraińcom w skutecznym oporze pomaga amerykański wywiad. Ale nie tylko on. Wojsko wspierają też cywile. Fotografują rosyjskie pojazdy, donoszą o ich ruchach i pomagają rozszyfrować tajemnicze znaki. Nie tylko na pojazdach, ale też takie, które pojawiają się na drogach oraz budynkach.

Każde zdjęcie w mediach społecznościowych może być cenną informacją

Później takie zdjęcia z telefonu i informacje od zwykłych ludzi analizują eksperci wojskowi. Działa to w obie strony. Rosjanie też przecież mają znakomicie wykwalifikowanych specjalistów, a to co nam się wydaje błahym zdjęciem może się okazać ważną informacją. Amerykańskie Google zdecydowało się wyłączyć możliwość śledzenia natężenia ruchu na ukraińskich drogach. Właśnie z obawy, że w ten sposób Rosja będzie mogła namierzyć przemieszczające się jednostki i np. zaatakować je z powietrza.

Dlatego powinniśmy się mieć na baczności także w Polsce i nie robić zdjęć kolumnom wojskowym oraz transportom humanitarnym.

Ze zdjęcia szybko da się wyczytać rodzaj pojazdów, ich liczbę, oznaczenia, numery rejestracyjne (da się więc zidentyfikować konkretną jednostkę), stan techniczny, a także np. ładunek. Pamiętajcie, że nawet, jeśli nie opublikujecie informacji o godzinie czy lokalizacji, to bardzo często da się ją w banalny sposób wyciągnąć z zaszytych w pliku danych. Po chwili z poradnikiem w Google albo na YouTube sami byście to potrafili. Dla eksperta po drugiej stronie monitora to tylko formalność. A im więcej takich zdjęć dostanie, tym więcej trafnych wniosków wyciągnie.

Jak niszczyć rosyjskie pojazdy wojskowe? Ministerstwo wydało instrukcje

Nie tylko wojsko. Lepiej też nie udostępniać zdjęć transportów z pomocą

Zasada jest więc prosta. Jeśli już robimy takie zdjęcia, to zachowujemy je dla siebie. Znajomym i rodzinie pokazujmy je tylko na ekranie naszej komórki.

Nie powinno się też udostępniać zdjęć dużych transportów humanitarnych jadących na granicę z Ukrainą. Od razu przestrzegamy przed paniką. Oczywiście nie chodzi o to, że transporty w Polsce narażone są na ataki obcego wojska.

Ale na prowokacje - tak. Już pojawiają się informacje o atakach na ośrodki dla uchodźców, dziwne wiadomości o rasizmie, niepokojące incydenty... W najbliższym czasie będzie ich więcej. Najlepszym przykładem są choćby niedawne nieprawdziwe informacje o braku paliwa w Polsce. Dosłownie kilka dni temu polskie media społecznościowe obiegały zdjęcia grozy z wielkimi kolejkami i cenami na poziomie 9,99 zł za litr. Pamiętajcie, że żyjemy w dobie tzw. fake news, a Rosji zależy na destabilizowaniu sytuacji w Europie i wywoływaniu paniki.

Benzyna i diesel za ponad 6 zł za litr pewne. 9,99 zł? Niektórym zależy na panice

