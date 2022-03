Kim Kardashian pokazuje swój garaż. Uwielbia szare samochody

Kim Kardashian nie jest fanką samochodów w krzykliwych kolorach. Można powiedzieć, że ma bardzo sprecyzowany, wręcz monotematyczny gust. Wszystkie jej samochody zostały pomalowane szarym lakierem.

Nie jest to jednak typowy szary metalik, jaki możemy zobaczyć na setkach tysięcy aut jeżdżących po polskich drogach. Okazuje się, że ten nietypowy odcień lakieru został wybrany tylko po to, żeby pasować kolorystycznie do wyglądu domu.

W filmie nagranym przez redakcję magazynu Vouge Kim Kardashian zaprezentowała swój okazały garaż. Znalazły się w nim takie nabytki, jak Lamborghini Urus, Rolls-Royce Ghost czy Mercedes-Maybach S580. Okazuje się, że amerykańska gwiazda najbardziej upodobała sobie niemiecką limuzynę. „Jest moim ulubionym dzieckiem zawsze, zawsze, zawsze". – dodała.

Oczywiście wszystkie samochody musiały przejść stosowny tuning, aby dostosować się do nietypowego gustu właścicielki, który w ostatnich latach trochę się zmienił. „Tym razem przerobiłam wszystkie samochody na szary kolor, zamiast matowego srebra, które wybierałam wcześniej" – skomentowała w filmie.

Kim Kardashian zleciła firmie Platinum Motorsport Group z Kalifornii misję dostosowania samochodów do jej potrzeb. Oprócz nietypowego lakieru nadwozia pojawiło się trochę modyfikacji w obrębie nadwozia i wyposażenia. W zasadzie żaden z tych samochodów jest daleki od bazowej wersji.

Zobaczcie, jak wygląda garaż Kim Kardashian (polecamy przewinąć do 6:17)