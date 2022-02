Elektryczny pickup Forda uniezależnia dom od sieci. Zabraknie prądu to podłączysz go do samochodu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford F-150 Lightning to pierwszy elektryczny pickup tego producenta. Jak się okazuje pojazd ten nie tylko służy do podróżowania. Właściciele tego auta mogą wykorzystywać go jako agregat prądotwórczy przez nawet dłuższy okres.

Firma Ford nawiązała współpracę z firmą od energii słonecznej Sunrun, która to jest preferowaną firmą instalującą domowe urządzenia do ładowania F-150 Lightning, w tym 80-amperowej stacji ładowania Ford Charge Pro i Home Integration System, która umożliwia F-150 Lightning magazynowanie i dostarczanie energii elektrycznej do domu na różne sposoby. Sunrun instaluje również panele fotowoltaiczne.

Ford Intelligent Backup Power, który debiutuje w F-150 Lightning, daje użytkownikom możliwość korzystania z dwukierunkowego przepływu energii w elektrycznym pickupie, co zapewnia dostawę energii elektrycznej do domu podczas awarii zasilania. W F-150 Lightning o zwiększonym zasięgu pakiet akumulatorów może zmagazynować aż 131 kilowatogodzin energii i dostarczać do 9,6 kilowatów mocy w przyjaźniejszy dla środowiska, cichszy i wydajniejszy sposób niż spalinowe generatory prądu.

Co ważne system w pickupie włącza się automatycznie, gdy zabraknie energii z sieci i wyłącza się, gdy energia zostaje przywrócona. Dom może być utrzymywany nawet przez 10 dni pod warunkiem, że energia pochodzić będzie nie tylko z auta, ale także z paneli fotowoltaicznych.

Do korzystania z Ford Intelligent Backup Power i przyszłych rozwiązań w zakresie zarządzania energią niezbędne jest zainstalowanie w domu Ford Charge Station Pro i Home Integration System, na który składają się falownik oraz akumulator startowy z czujnikiem ciemności i przełącznikiem zasilania, umożliwiającym dwukierunkowy przepływ prądu. Nabywcy F-150 Lightning o zwiększonym zasięgu w pakiecie otrzymują stację ładowania Ford Charge Station Pro. Klienci, którzy kupią pickupa o standardowym zasięgu mogą dokupić 80-amperową stację ładowania Ford Charge Station Pro i zapłacić za jej aktywację.

Dostawy F-150 Lightning rozpoczną się wiosną tego roku.