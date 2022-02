Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu? Wyjaśniamy kilka częstych sytuacji

O przepisach Prawa o ruchu drogowym szerzej opowiadamy w serwisie Gazeta.pl.

Poprowadzenie w miastach arterii z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków, a do tego często oddzielonych pasami zieleni przynosi zasadniczy skutek. Usprawnia przejazd pojazdów i redukuje zatory drogowe. I choć rozwiązanie ma szereg zalet, ma też pewną wadę. Potrafi skutecznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić skręt w lewo. Remedium? Tym właśnie jest zawracanie. Za jego sprawą kierowca może zmienić kierunek jazdy, a w efekcie ulica, w którą chce wjechać, znajdzie się po jego prawej, a nie lewej stronie.

Zobacz wideo Powierzchnia wyłączona taka kusząca. Jedno skrzyżowanie, wielu kierowców, te same błędy

Jak zawracać na skrzyżowaniu?

Co musisz wiedzieć o zawracaniu? Przede wszystkim warto wiedzieć jak się ustawić na drodze. Tu zasada jest jedna. Konieczne jest zjechanie do osi jezdni w przypadku dróg dwukierunkowych lub lewej krawędzi w przypadku jezdni jednokierunkowej. Co ważne, istnieje jedno odstępstwo od tej reguły. A to dotyczy przede wszystkim pojazdów ciężarowych z naczepami. Wymiary auta w takim przypadku uniemożliwiają zawrócenie z lewej krawędzi. Samochód może się zatem ustawić przy prawej krawędzi i to z tego punktu przejechać na przeciwległą jezdnię lub część jezdni.

Należy pamiętać też o tym, że przeszkodą do zawrócenia, może się stać znak P-4 "Linia podwójna ciągła". Kierowca nie może jej przekroczyć!

Linia podwójna ciągła ROBERT ROBASZEWSKI

Kiedy nie można zawracać na skrzyżowaniu?

Przypadków, w których kierowca nie może zawrócić na skrzyżowaniu, jest tak naprawdę kilka. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której ustawiony jest znak B-23 "Zakaz zawracania". Co ważne, oznaczenie obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania. Chyba że wcześniej zostanie odwołany znakiem B-24 "Koniec zakazu zawracania". Zawracania zakazuje też znak B-21 "Zakaz skrętu w lewo". Ale on obowiązuje wyłącznie na najbliższym skrzyżowaniu.

Kolejnym przypadkiem, w którym na skrzyżowaniu kierowca nie ma możliwości zawrócenia, jest pojawienie się oznaczeń wskazujących nakazany kierunek jazdy. Dotyczy to znaku C-5 "Nakaz jazdy prosto", C-2 "Nakaz jazdy w prawo za znakiem", C-4 "Nakaz jazdy w lewo za znakiem" oraz znaków pochodnych dających możliwość wykonania więcej niż jednego manewru (C-6, C-7 czy C-8).

Ostatni z przypadków, gdy zawracanie na skrzyżowaniu jest dozwolone, dotyczy wyznaczonych kierunków jazdy. To może się odbyć na dwa sposoby. Po pierwsze za pomocą znaku poziomego, czyli strzałki namalowanej na jezdni. Na zawrócenie pozwala strzałka P-8b na skrajnie lewym pasie, a także strzałki P-8a, P-8g, P-8i i P-8c. Po drugie kierunki jazdy są też wskazywane za pomocą znaku F-10 lub F-11.

Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu ze światłami?

Powyższy przypadek dotyczy skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej. Pojawienie się świateł dodatkowo komplikuje jednak sprawę. Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu ze światłami? Oto przypadki:

gdy ruchem kieruje klasyczny sygnalizator S-1 bez wyznaczonych kierunków jazdy,

gdy ruchem kieruje sygnalizator S-2 posiadający zieloną strzałkę w lewo, w tym przypadku pojawia się jednak warunek dodatkowy w postaci obligatoryjnego zatrzymania przed sygnalizatorem lub linią zatrzymania,

gdy na skrzyżowaniu pojawia się sygnalizator S3-g, pozwalający na zawracanie,

gdy na skrzyżowaniu pojawia się sygnalizator S3-f, pozwalający na skręt w lewo lub zawracanie.

Zawracając na skrzyżowaniu należy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Podczas wykonywania manewru nie można najechać np. na znak P-21 "Przestrzeń wyłączona" namalowany przy wysepce, na której stoi sygnalizator.

Nowe skrzyżowanie w Osielsku z sygnalizacją świetlną. Łączy ruchliwą Szosę Gdańską z ul. Topolową i al. Adama Mickiewicza. Fot. Dominik Krzysztofiak

Kiedy nie można zawracać na skrzyżowaniu ze światłami?

Przepisy przewidują też szereg przypadków, w których zawracanie na skrzyżowaniu ze światłami nie jest dozwolone. I dotyczą one przede wszystkim scenariusza, w którym:

na skrzyżowaniu pojawia się sygnalizator S-3, pozwalający wyłącznie na skręcenie w lewo,

na skrzyżowaniu pojawiają się sygnalizatory kierunkowe, pozwalające za pomocą znaku graficznego na wykonanie innego manewru niż zawrócenie w lewo,

ruchem kieruje klasyczny sygnalizator S-1 bez wyznaczonych kierunków jazdy, ale przed skrzyżowaniem stoi znak B-23 "Zakaz zawracania", B-21 "Zakaz skrętu w lewo" lub znaki nakazujące kierunek jazdy inny niż zawracanie.

Gdzie nie można zawracać?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (a konkretnie art. 22 ust. 6) przewiduje szereg przypadków, w których manewr zawracania jest absolutnie zabroniony. I aby został on usankcjonowany, nie ma konieczności stawiania dodatkowego znaku zakazu czy prowadzenia linii na drodze. Sytuacja taka dotyczy: