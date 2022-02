Jak skręcać na skrzyżowaniu w lewo? Kolizyjnie czy na mijankę? Tylko jedna metoda jest dobra

O przepisach o ruchu drogowym więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Lewoskręt jest jednym z niebezpieczniejszych manewrów w ruchu drogowym. Wystarczy że kierowca źle oceni odległość auta jadącego z przeciwnego kierunku jazdy, nie będzie miał pełnego oglądu sytuacji lub po prostu przeceni możliwości swojego auta, a może dojść do zdarzenia drogowego. Lewoskręt jest o tyle niebezpieczny, że po pierwsze samochody często spotykają się z dużą prędkością. Po drugie auto na drodze z pierwszeństwem jest wybijane z toru jazdy. W efekcie zatrzymuje się na przydrożnej latarni lub chodniku. A to tylko poszerza bilans strat i rannych.

Zasada skrętu w lewo. Nie wszędzie da się bezkolizyjnie!

Możliwości skręcania w lewo zwłaszcza w miastach nie da się wyłączyć. To scenariusz nierealny z punktu widzenia organizacji ruchu. Dlatego drogowcy starają się stawiać przede wszystkim na sygnalizatory kierunkowe (głównie sygnalizator S-3e i S-3f), w przypadku których lewoskręt odbywa się na zasadzie bezkolizyjnej. Niestety nie wszędzie da się ustawić bezkolizyjny sygnalizator do skrętu w lewo. A to prowadzi nas do pytania zadanego w tytule. A więc lepiej poprowadzić skręt na skrzyżowaniu w lewo kolizyjnie czy na mijankę?

Kolizyjnie (na zakładkę) czy na mijankę? Jak skręcić w lewo?

Na początek warto wyjaśnić co ukrywa się pod tymi pojęciami. A więc skręt w lewo kolizyjny (zwany też na zakładkę) polega na tym, że gdy ustawią się dwa ciągi pojazdów skręcających w lewo z dwóch przeciwnym kierunków, poszczególne pojazdy skręcają za samochodem jadącym z naprzeciwka. Skręt na tzw. mijankę polega na tym, że poszczególne pojazdy skręcają przed samochodem jadącym z naprzeciwka. Która z metod jest lepsza? Odpowiedź wydaje się oczywista – bez wątpienia na mijankę. W takim przypadku choć kolizyjność w trakcie skrętu nadal występuje, pojawia się tylko w czasie opuszczania skrzyżowania, a nie zajmowania miejsca przed skrętem.

Skręt w lewo na mijankę jest dużo bardziej efektywny. Obydwa kierunki ruchu mogą skręcać jednocześnie. W ten sposób skrzyżowanie może opuścić większa ilość pojazdów.

Kiedy skręca się w lewo na zakładkę?

Pewnie w tym momencie zastanawiacie się nad tym, że na skrzyżowaniach spotykacie przede wszystkim skręt w lewo na zasadzie na mijankę, a nie kolizyjny. I fakt ten nie wynika z przyzwyczajeń kierowców, ale przede wszystkim... zasad ruchu. Sposób skrętu na zakładkę pojawia się tylko wtedy, gdy wskazują na to znaki drogowe – poziome lub pionowe. Skręt taki może wyznaczać np. sposób ustawienia linii na jezdni, a do tego strzałka kierunkowa P-8b zezwalająca na skręcenie w lewo czy znak F-10 pokazujący kierunki na pasach ruchu.

Mandat za nieprawidłowe skręcanie w lewo

W sytuacji, w której na skrzyżowaniu wyznaczona została zasada skrętu kolizyjnego lub na zakładkę, a kierowca zachowa się w sposób nieprawidłowy, może otrzymać mandat. Za niezastosowanie się do znaku F-10 "Kierunki na pasach ruchu" otrzyma mandat 250 zł i 5 punktów karnych. Gdy funkcjonariusze zakwalifikują wykroczenie jako nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem, mandat wyniesie 150 zł. W tym przypadku nie ma punktów karnych.