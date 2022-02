GDDKiA podpisało umowę na kolejny odcinek S19. Tym razem w woj. lubelskim

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na realizację zadania w systemie Projektuj i Buduj wygrała firma Strabag. Chodzi o odcinek od granic woj. mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego.

Wykonawca w przeciągu pierwszych 10 miesięcy od podpisania umowy ma za zadanie stworzyć dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wspomniany odcinek ma mieć 13,7 km długości i obejmować ma obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Ponieważ poza dwoma węzłami, jest to droga jednojezdniowa, to w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei węzeł Łukowisko, komunikujący ten odcinek szlaku Via Carpatia z autostradą A2, powstanie w ramach realizacji jednego z odcinków autostrady.

W ramach inwestycji powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Zaprojektowane i wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 r.