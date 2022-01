Toyota Tundra Capstone. Na celowniku wcale nie Ford serii F, Silverado i Ram

Ale amerykańskie media, pisząc o wielkiej (dosłownie) premierze, Toyoty wskazują raczej na GMC Sierra Denali. Wersja Capstone w gamie pełnowymiarowego pikapa Japończyków ma być propozycją z metką premium, a pod wieloma względami nawet otrzeć się o luksus. Najnowsze premiery motoryzacyjne z całego świata znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Z europejskiego punktu widzenia aż tak bogato wyposażona i pełna stylistycznych detali, z 22-calowymi obręczami kół na czele, odmiana pikapa może dziwić. U nas wciąż traktuje się auta tego typu jako klasyczne pojazdy użytkowe. Mają być jak najprostsze i najtańsze. Choć to sie powoli zmienia, o czym może świadczyć najnowszy Hilux z imponującą listą dostępnego wyposażenia oraz zapowiedziany niedawno Ford Ranger (pikap nr 1 nad Wisłą), także pełny nowości, których nie powstydziłoby się rasowe osobowe auto. W USA takie konfiguracje nikogo nie dziwią. Ciekawostką jest fakt, że nawet odmiany Super Duty lub Heavy Duty, a więc te przeznaczone do najcięższej pracy na ranczach i farmach z ogromnymi silnikami V8, kupowane są w najdroższych wersjach wyposażenia.

Toyota Tundra już od dawna podgryza amerykańską wielką trójkę, a teraz chcę wjechać na terytorium właśnie tych najdroższych i najbogatszych pikapów. Trochę w amerykańskim stylu Toyota, mimo zaprezentowania samochodu, nie podała jeszcze wszystkich jego szczegółów. Nie znamy ceny, ale Capstone w cenniku będzie ponad wersją 1794, która kosztuje około 60 000 dolarów. Ale o ile jeszcze nie podano.

Pikap będzie napędzany przez układ hybrydowy i-Force Max, w którym współpracują ze sobą 3,5-litrowa V-szóstka, elektryczny motor o mocy ok. 48 KM i dziesięciobiegowy automat. Łączna moc to ok. 440 KM i 790 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto na pakę weźmie 674 kg, a przeciągnie 4,7 tony.

Amerykanie więcej szczegółów poznają niebawem. Na razie Toyota skupia się na luksusowym wnętrzu z aż 14-calowym ekranem, bezprzewodową łącznością z Android Auto i Apple CarPlay, ciekawymi panelami wykończeniowymi oraz masą systemów bezpieczeństwa i wsparcia.

