Tytuł Best Boats 2022 przyznany. Jest to jacht zaprojektowany przez F.A. Porsche

Czy luksus i osiągi mogą współgrać w świecie jachtów morskich? Najwyraźniej tak. Takim przykładem ma być Elan GT6 Grand Tourer, który jest flagowym produktem Elan Yachts.

Jacht ten został zbudowany, aby zadowolić tych, którzy szukają wygodnego, luksusowego rejsu, ale także tych, którzy mają w sobie gen przygody. Został on właśnie nagrodzony tytułem „Najlepszej jednokadłubowej łodzi wycieczkowej 40-50 stóp" magazynu Best Boats. Jacht ten ma być szybki i zwrotny, ale ma dawać przyjemność również tym, którzy lubują się w leniwej podróży.

To co go wyróżnia jest design. Został stworzony przez Studio F.A. Porsche i według Yacht Boat News jest to pierwszy jacht żaglowy zaprojektowany przez znaną na całym świecie markę. Dzięki temu dostrzec można elegancką sylwetkę z ostrymi krawędziami, ergonomicznie zaprojektowany kokpit oraz luksusową kabinę.

Nie tylko samochody. Porsche chce być najlepsze w każdej kategorii

W przedziale sypialnym zamontowano duże łóżko o rozmiarze king-size. Każda z kabin ma duże okno. Pokład został zaprojektowany z myślą o spektakularnych widokach 180 stopni, a kuchnia została sprytnie przesunięta do przodu w miejscu, w którym występują minimalne zakłócenia spowodowane ruchem łodzi.

Projekt ten otrzymał również nagrodę Red Dot 2021.