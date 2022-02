Kto był liderem elektryków w styczniu? Mustang Mach-E

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

W styczniu tego roku Mustang Mach-E był najlepiej sprzedającym się elektrykiem na naszym rynku. Do klientów trafiły 93 egz., co stanowi 30 proc. całej ubiegłorocznej sprzedaży tego modelu.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Jakie wersje głównie trafiały do klientów? Według Forda były to auta z napędem na wszystkie koła i z baterią o rozszerzonej pojemności 98 kWh. Drugą najchętniej wybieraną wersją była ta z napędem na tylną oś i o pojemności baterii wynoszącej 75 kWh.

Głównie na ulice (35 proc.) wyjechały auta w kolorze Absolute Black, później był Lucid Red (20 proc.), a trzecią najpopularniejszą barwą był Iconic Silver.

Król wrócił i ma 900 KM. Pierwszą sztukę nowego Forda Mustanga Shelby GT500KR można kupić na aukcji

Mustang Mach-E w momencie debiutu spotkał się z wieloma przychylnymi opiniami ze strony dziennikarzy i przyszłych klientów. W pierwszym roku sprzedaży okazał się liderem samochodów elektrycznych w Holandii. Jest też właścicielem kilku rekordów Guinnessa.

Jednym z wyróżnień, które w Polsce otrzymał ten model jest tytuł Samochodu Roku w plebiscycie The Best of Moto 2021.