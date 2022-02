Alfa Romeo Tonale. Tak wygląda ratunek

Można powiedzieć dosłownie, że to od Tonale zależy przyszłość włoskiej marki o wspaniałej przeszłości. W ostatnich latach oferta Alfy Romeo mocno się przerzedziła. Pozostała w niej piękna Giulia i niewiele mniej atrakcyjny SUV Stelvio.

To nie wystarczy, ale widać, że kierunek jest dobry. Mimo że wymienione modele były równie niespiesznie wprowadzane do sprzedaży, efekty widać w tabelkach. Spadająca od siedmiu lat Alfy Romeo wreszcie zmieniła kierunek.

W liczbach bezwzględnych nadal jest bardzo niska i zbyt zależna od rodzimego rynku, ale to i tak pomyślna wiadomość dla wszystkich Alfisti. Teraz trzeba jej tylko nadać rozpęd. Właśnie taka jest rola nowej Alfy Romeo Tonale.

Stellantis wybrał bardzo dobry model do tego celu. Tonale startuje najmodniejszej klasie kompaktowych SUV-ów, wygląda pięknie, ma nowoczesny hybrydowy napęd, a jej dane techniczne są imponujące. Trzeba jeszcze dodać do tego dostępność i przyzwoitą jakość, a łatwo będzie przekuć porażkę w sukces.

Alfa Romeo Tonale jest piękna, bo nie ma wyboru

Na pierwszych zdjęciach Alfa Romeo Tonale prezentuje się tak, jak się spodziewałem. Mocno przypomina większy model Stelvio i to jest dobra wiadomość. Od razu na myśl przychodzi analogia do marki Porsche i modeli: Cayenne oraz Macan. Największym wyróżnikiem Tonale jest tzw. sygnatura świetlna, czyli efektowne lampy i reflektory LED, które będą widoczne z daleka. To dobry trop.

Nowy dyrektor kreatywny Alfy Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos nie zapomniał też o charakterystycznych elementach stylistycznych tej marki, które tworzą przednią część nadwozia: tarczy "scudetto" i potrójnym wlocie na atrapie chłodnicy zwanym "trilobo".

Tonale została skonstruowana na platformie koncernu FCA, tej samej, która wcześniej posłużyła m.in. do zaprojektowania Jeepa Renegade. Tonale ma 4,53 m długości, 1,84 m szerokości i 1,6 m wysokości oraz zgrabne proporcje. W końcu to Alfa!

Jean-Philippe Imparato. "Jestem po to, żeby uratować Alfę Romeo" [MOTO 2030]

Równie zgrabna jest kierownica we wnętrzu, które prezentuje się sportowo i nowocześnie, ale nie jest przeładowane ekranami. Jeden z nich pełni funkcję zegarów o tradycyjnym dla tej marki kształcie okularów "cannochiale", drugi jest w centrum deski rozdzielczej.

Łącznie oferują cyfrową przestrzeń o przekątnej 22,5 cala i możliwość bezprzewodowych aktualizacji systemu (OTA). Multimedia Alfy Tonale wykorzystują rozwiązanie Android Automotive, ale mogą też pośredniczyć w rozmowie z cyfrową asystentką Amazon Alexa.

Alfa Romeo musi być szybka. Flagowa wersja Tonale taka będzie

To, co najważniejsze w Alfie Romeo, zwykle kryje się pod maską. W tym przypadku chodzi o całe nadwozie, bo flagowy hybrydowy napęd Tonale zajmuje sporą część podwozia tego auta.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 wykorzystuje rozwiązanie FCA, które znamy też z Jeepa Renegade, ale moc innowacyjnego hybrydowego napędu została zwiększona z 240 KM do 275 KM w wyniku wyraźnych nacisków nowego szefa marki, Jeana-Philippe'a Imparato.

Pozostał napęd na obie osie, możliwość pokonania w trybie elektrycznym do 80 km. Całkowity zasięg tego modelu przy spokojnej jeździe może wynieść nawet 600 km. Ale kto by tak jeździł niemal 300-konną Alfą? Zwłaszcza że hybrydowa Alfa Romeo Tonale Q4 przyspiesza do setki w 6,2 s.

Ze względu na cenę z pewnością nie będzie najpopularniejszą wersją. Palma pierwszeństwa pewnie przypadnie jednemu z silników benzynowych o funkcjonalności mikrohybrydy. Mają moc 130 KM lub 160 KM, a nieduży silnik elektryczny pracujący przy napięciu 48 V pozwala na manewrowanie i jazdę w korku bez włączania spalinowego oraz wspomaga go w trakcie przyspieszania.

Debiutancką gamę napędów Alfy Romeo Tonale zamkną najbardziej klasyczne: turbodiesel o mocy 130 KM lub turbodoładowana benzyna rozwijająca moc 256 KM. Wszystkie odmiany Tonale poza topową Q4 mają przedni napęd.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance kosztuje milion zł. Najmocniejszy w historii

Mimo to twórcy nowego SUV-a gwarantują znakomite, najlepsze w klasie właściwości jezdne każdej wersji kompaktowego SUV-a. To Alfa Romeo i nie może być inaczej. Co ciekawe obiecują również wysoką jakość wykonania. Mają o nią zadbać pracownicy nowoczesnej fabryki "Giambattista Vico" w Pomigliano d’Arco.

Alfa Romeo powinna być dostępna. Tonale musi spełnić ten warunek

Tak prezentuje się najnowsza Alfa Romeo Tonale. Na pierwszy rzut oka widać, że kompaktowy SUV jest efektowny, ma charakter, a mocniejsze wersje gwarantują dobre osiągi. To pomoże zdobyć serca nie tylko prawdziwych Alfisti.

Zresztą może nawet oni wystarczą. Nowy szef marki opiekujący się nią pod skrzydłami Stellantis jasno mówi, że nie zamierza zrobić z Alfy produktu masowego. Alfa Romeo może pozostać niszowa, ale musi budzić emocje i przynosić koncernowi dochody.

Jeśli "tylko" uda się dotrzymać słowa w sprawie jakości, samochody będą dostępne, a ceny okażą konkurencyjne, Jean-Philippe Imparato, może rzeczywiście dotrzymać słowa i uratować Alfę Romeo. Litera "o" nie znalazła się na końcu jego nazwiska przypadkiem. To Francuz, który ma prawdziwe włoskie serce.

