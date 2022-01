Tak będzie wyglądać naklejka wjazdowa do strefy czystego transportu. Jest prosta do bólu

Zobacz wideo Samochody podrożeją? Producent: "Winna jest ekologia"

W grudniu 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące stref czystego transportu, które znalazły się w nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oznacza to, że poszczególne gminy mogą już wyznaczać strefy, do których wjazd będą miały jedynie samochody spełniające określone wymagania dotyczące emisji spalin.

Będzie zielona naklejka. Projekt prosty do bólu

Jest jednak pewien haczyk. Kierowcy aut uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu będą musieli wyposażyć się w odpowiednią nalepkę, umieszczaną "w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu". Teraz poznaliśmy jej wzór. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska określający wygląd nalepki.

To zielony prostokąt o wymiarach 10 x 5 cm zawierający napis "STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU", nazwę odpowiedniej gminy oraz numer rejestracyjny pojazdu. Litery mają mieć kolor czarny, przynajmniej 1 cm wysokości i znajdą się na zielonym tle. Wyjątkiem będzie numer rejestracyjny, który zostanie wpisany w białą ramkę o wymiarach nie mniejszych niż 1,5 x 7 cm.

Projekt nalepki pozwalającej na wjazd do strefy czystego transportu fot. zrzut ekranu z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Trzeba przyznać, że projekt jest prosty do bólu. Naklejka nie będzie zawierała jakichkolwiek dodatkowych informacji (np. herbu miasta czy normy emisji spalin danego auta), ani zabezpieczeń zapobiegających podrobieniu nalepki. Jedyny dodatkowy wymóg, który się pojawił, to odporność na warunki zewnętrzne. "Materiał z którego wykonana jest nalepka jest odporny na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Prawdopodobnie projekt został maksymalnie uproszczony celowo. W rozporządzeniu czytamy, że oznakowania samochodów "powinny być łatwo dostępne dla ich posiadaczy, jednolite oraz niedrogie", a same naklejki "proste i czytelne dla każdego, bez konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji".

Na razie nie znamy terminu wejścia w życie rozporządzenia, jednak ma stać się to 14 dni po ogłoszeniu. Prawdopodobnie przepisy zaczną obowiązywać już niebawem.

Niebawem starym dieslem nie wjedziesz do centrum

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, gminy w Polsce będą mogły wyznaczać w swoich granicach strefy czystego transportu, do których wjazd będą miały jedynie uprawnione pojazdy. Problem w tym, że ustawa nie określa, w których miastach strefy się pojawią i jakie konkretnie pojazdy będą mogły wjechać do zielonych stref.

Rząd zostawił wolną rękę samorządom. Mogą one, ale nie muszą, wprowadzać strefy czystego transportu. Co więcej, to gminy będą mogły ustalać, jakie normy muszą spełnić pojazdy (np. spełnienie normy Euro 4 lub 5 lub maksymalny wiek samochodu), aby miały prawo wjazdu do strefy. Możliwe więc, że przepisy wjazdowe do każdej z gmin będą inne, a to może spowodować spore zamieszanie.

Pytanie też, co w sytuacji, gdy wjeżdżamy regularnie do centrów kilku miast. Czy będziemy potrzebować kilku zielonych naklejek, po jednej od każdego z miast? Szczęśliwie nalepki nie będą drogie. Zgodnie z przepisami, maksymalna cena, za jaką gminy będą wydawać naklejki, nie będzie mogła przekroczyć 5 zł.

