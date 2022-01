Co to jest "powierzchnia wyłączona"? Wielu włącza awaryjne i udaje, że to parking. Błąd

Wyłączony fragment jezdni to miejsce... idealne do zatrzymania auta? No właśnie chyba nie do końca. Przestrzeń wyłączona to nie dodatkowy parking. A inne podejście do sprawy oznacza poważny błąd.

3 Fot.Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl