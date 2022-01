Dlaczego na znaku jest flaga Peru? I kogo on obowiązuje? Tajemnice U-20c

O nietuzinkowych oznaczeniach pojawiających się przy drogach opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Polacy w Peru? W Ameryce Południowej są znani przede wszystkim polscy inżynierowie. Z czego najsławniejszym bez wątpienia okazuje się Ernest Malinowski – jeden z budowniczych Centralnej Kolei Transandyjskiej. Tylko czy sława za oceanem jest na tyle mocna, że aż w Polsce flaga Peru zaczęła pojawiać się na znakach drogowych? Chcielibyśmy... Oznaczenie przytoczone w tym materiale to znak, który ma swoje miejsce w przepisach. A to oznacza, że w żaden sposób nie odnosi się do naszych sukcesów w Peru w XIX wieku. O czym informuje?

Skoro nie flaga Peru, to co? Oto tajemnica zapory U-20c

Tablica z czerwono-biało-czerwonym pasem to nic innego jak zapora drogowa podwójna U-20c. A cel jej ustawienia jest prosty. Chodzi o wyznaczenie miejsca prowadzenia robót drogowych, a tym samym ograniczenia przejazdu pojazdów i przejścia dla pieszych na danym odcinku. Zapora U-20c może się też pojawić m.in. na ścieżce dla rowerzystów czy szlakach rowerowo-pieszych. Na ogół jest też uzupełniana tablicą dodatkową. I dobry przykład stanowi zdjęcie tytułowe dołączone do tego materiału. Tablica w tym konkretnym przypadku wskazuje, że przejście możliwe jest sąsiednim chodnikiem.

W tym punkcie sytuacja z zaporą drogową U-20c wydaje się prosta. Prosta jednak wcale jeszcze nie jest. Bo oznaczenie dotyczy szereg wymogów formalnych. Przykład? Należy wykonać ją z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 1,25 mm wzmocnionej na zakończeniach profilami stalowymi. Co więcej, oznaczenia czerwone, białe i czerwone powinny zostać wyklejone z folii odblaskowej. Dopuszczalna długość zapór to 750 mm, 1250 mm, 1750 mm, 2250 mm i 2750 mm (przy czym każdy z pasów w innym kolorze musi mieć dokładnie 250 mm długości). W każdym wariancie przepisy narzucają dokładnie tą samą szerokość. Powinna ona wynosić 250 mm.

Mandat za wjechanie za zaporę U-20c. Przy odrobinie pecha 250 zł

Zapora drogowa U-20c ma za zadanie wydzielenie terenu, na którym trwają roboty drogowe. To jednak jeszcze nie oznacza, że kierowcy zawsze stosują się do tego oznaczenia. Jak są karane wykroczenia? W przypadku samochodów policjanci mogą stosować identyczną karę jak w przypadku złamania zakazu wjazdu – to oznacza 250 zł mandatu i 2 punkty karne. Piesi lub rowerzyści z kolei prawdopodobnie otrzymają grzywnę wynoszącą 100 zł. Warto w tym punkcie jednak zaznaczyć, że kara za wchodzenie za zaporę U-20c jest raczej karą potencjalną. Kierowca, pieszy lub rowerzysta musieliby mieć prawdziwego pecha, aby zostali przyłapani przez patrol policji i aby ten patrol podjął interwencję.