Polacy zmodyfikowali legendarne Porsche. Model 911 Targa Remastered

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Porsche 911 zawsze wzbudzało emocje i tak było od początku istnienia modelu. Model w nadwoziu Targa ostatnio został wzięty na warsztat przez polską firmę 911Garage, którzy połączyli stare z nowym i nazwali to dzieło Remastered.

Zobacz wideo Elegancki, ekstrawagancki, wyjątkowy. Tak o najnowszej 911 Targa mówią w Porsche. Czy mają rację? Zobaczcie!

Auto bazowe było produkowane w latach 1989-93, jednak zmiana zderzaków i zastosowanie świateł ze starszego modelu przywodzi na myśl pierwszą generację modelu. Jednak pod kloszami ukryte są światła LED.

Inne zmiany, które dostrzeże oko fana marki zauważy poszerzone nadkola o 30 mm, by były w stanie zmieścić 17-calowe felgi, które oparte są na wzorze z lat 60. Zmianom uległ również korek wlewu, lusterka i tylny spojler, który dostosowuje się do prędkości.

Wnętrze bardziej przypomina 911-ke z generacji 964, czyli tej na podstawie, której powstał Remastered. Fotele i wypełnienia drzwi obite zostały materiałem i skórą Nappa. Spersonalizowano również deskę rozdzielczą, a tunel środkowy i podłokietniki mogą być pomalowane na kolor jaki chcemy. Są też inne niż w oryginale. Gałka zmiany biegów, zamiast klasycznej kuli na końcu ma korek od wlewu, oczywiście mniejszy niż oryginał. Kierownica również została obszyta skórą Nappa, a przeszycia są w kolorze tapicerki.

Ktoś wydał na Porsche 911 Turbo z filmu "Bad Boys" 1,4 miliona dolarów. To światowy rekord

Firma zainstalowała system audio pochodzący z obecnych czasów, a który znaleźć można w ofercie Porsche. Chociaż wygląda klasycznie, to można podłączyć do niego telefon i korzystać z nawigacji.

Auto napędzane jest silnikiem typu boxer, który jest chłodzony powietrzem. Jego pojemność to 3,6 litra i generuje 250 KM mocy oraz 310 Nm momentu obrotowego. Pochodzi on z oryginalnego pojazdu, ale został odnowiony. Jedyny element, który został zmieniony to układ wydechowy.

Zmianom uległo również zawieszenie. Zrezygnowano z oryginalnego i na jego miejsce włożono zestaw firmy KW suspensions. W jego skład wchodzą gwintowane amortyzatory oraz sprężyny z możliwością regulacji wysokości. W sumie klienci mogą wybierać spośród czterech dostępnych zestawów. Wśród nich model z elektrycznie sterowaną pracą amortyzatorów. W przedniej osi zmodyfikowano także układ hamulcowy, który pochodzi z najmocniejszej odmiany Porsche 911 serii 964.

911Garage daje 3 lata gwarancji na swoje auto.