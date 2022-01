Elektryczny kamper przyszłości. Winnebago prezentuje e-RV Concept

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Winnebago zapowiedziało pierwszy zeroemisyjny, elektryczny samochód kempingowy od dużego producenta. E-RV Concept zbudowany został na bazie Forda Transita i został wyposażony w elektryczny układ napędowy firmy Lightning eMotors.

Zobacz wideo Świecko. Straż graniczna po pościgu odzyskała skradzionego kampera

E-RV opracowywany był przez dwa lata i jeszcze trochę potrzebuje by osiągnąć swoją ostateczną formę. Jednak jak obiecuje producent, ma on na nowo zdefiniować komfort, wydajność i funkcjonalność. Może kiedy będzie to prawdą, ale koncepcja jest wyposażona w akumulator o pojemności 86 kWh, który zapewnia zaledwie 201 km zasięgu.

Winnebago uważa, że jest to wystarczający zasięg, gdyż większość osób korzystających z ich produktów nie jedzie dalej niż 322 km od miejsca zamieszkania. Zdają sobie jednak sprawę, że są również tacy, dla których ten zasięg jest zdecydowanie za mały, ale liczą, że rozwój akumulatorów doprowadzi w przyszłości do większego zasięgu.

Niezależnie od tego, e-RV został wyposażony w „elastyczne możliwości źródła ładowania baterii", które umożliwiają ładowanie pojazdu w domach, na kempingach i w dedykowanych stacjach ładowania. Mówiąc o tym ostatnim, firma powiedziała, że ??stacje „wysokoprądowe" mogą uzupełnić baterię w około 45 minut.

Glamping w dżungli? Gatti robił to, zanim stało się modne [WIDEO]

Kamper został wyposażony w zintegrowany system sterowania, który „optymalizuje obciążenie i wydajność oraz wyświetla informacje o systemie i elementy sterujące na cyfrowym wyświetlaczu". Dostęp do tych informacji można również uzyskać na smartfonach i tabletach za pośrednictwem aplikacji.

E-RV Concept ma zabudowany przedni grill, a na dachu zainstalowano klimatyzator i panel słoneczny. Po bokach zamontowano okna. Jednak wyraźnie widać, że jest to Transit.

Wewnątrz e-RV wyposażony jest w lodówkę, która można znaleźć na statkach, wysuwaną płytę indukcyjną i czarną armaturę. Koncept obejmuje również łazienkę z toaletą.

Znalazło się również miejsce dla Wi-Fi z routerem z dwoma modemami oraz przyjazne dla środowiska materiały, np. podłogi z gumy korkowej z recyklingu i wełniane aplikacje ścienne. Oczywiście jest też miejsce na regulowane stoliki, kuchenka mikrofalowa i kanapa, która zamienia się w łóżko.