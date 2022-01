Pomyłka na stacji? Easy Fuel na to nie pozwoli. Sprytnych patentów mają więcej

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wiele jest sytuacji w życiu kierowcy, które wyprowadzają go z równowagi. Producenci cały czas przy kolejnych modelach próbują ułatwić korzystanie z ich samochodów. Z takiego samego wyjścia wychodzi Ford, który zdecydował się wymienić kilka zmyślnych funkcji swoich samochodów.

Aktywna osłona krawędzi drzwi

Gdy się człowiek spieszy i nie zwraca uwagi na otaczający go świat, to uderzenie w samochód obok albo w filar na parkingu jest czymś co często się zdarza. Najczęściej uszkadzane są krawędzi drzwi, które mają bezpośredni kontakt z miejscem uderzenia.

Ford proponuje specjalną nakładkę, która przy otwieraniu nachodzi na krawędzie, dzięki czemu jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lakieru. Zapobiega również wgnieceniom karoserii samochodów, które obok zaparkowały. Nakładka dostępna jest w Fieście, Focusie i modelu Kuga.

Ford MegaBox

W Fordzie Puma zastosowano specjalny schowek pod podłogą bagażnika, który może pomieścić do 80 litrów. Można w nim przewozić rzeczy do wysokości 115 cm, ale także takie, które są mokre i brudne. Schowek wyposażony jest w matę ochronną i korek spustowy na dnie.

MyKey – jazda na kontrolowanym

Funkcja MyKey skierowana jest do rodziców oraz do osób, które pożyczają swój samochód. Można na kluczyku zaprogramować prędkość maksymalną pojazdu, maksymalną głośność audio czy nawet przypomnienie o zapięciu pasów. Co najważniejsze może też zapisać, aby nie dało się wyłączyć systemów wspomagających kierowcę. Funkcja ta dostępna jest we wszystkich osobowych Fordach.

Active Noise Control

System ten pozwala zminimalizować hałas dobiegający w tle. Trzy mikrofony zamontowane w pojeździe wychwytują zakłócenia i za pomocą emitowania odwróconych fal dźwiękowych neutralizują hałas. Dostępny jest on w modelu S-MAX.

Ford Easy Fuel

Wlew paliwa Easy Fuel ma za zadanie nie pozwolić wlać nieodpowiedniego paliwa do baku, pasuje tylko jeden pistolet dystrybutora. Ponadto, wlew paliwa Ford Easy-Fuel jest bezkorkowy, dzięki czemu podczas tankowania nie grozi pobrudzenie rąk o tłusty korek. Dostępny jest we wszystkich Fordach.

Podgrzewana przednia szyba

To się akurat przydaje w mroźne dni. Zamiast porannego skrobania szyby wystarczy wcisnąć jeden przycisk, który dzięki przewodom grzewczym usunie lód z szyby. Opcja dostępna jest we wszystkich Fordach.