Pomyliłeś pistolety na stacji? Jest większy błąd, który możesz popełnić kilka chwil później

Jak można wlać złe paliwo do baku? Przez zwykłą pomyłkę. Każdemu wydaje się, że błąd przy dystrybutorze może zdarzyć się każdemu, tylko nie jemu. To jednak błędne myślenie, ponieważ zalanie samochodu złym paliwem wcale nie bierze się z głupoty, to często po prostu chwila nieuwagi. Nikogo nie podejrzewamy, by miał pomylić zielony pistolet z czarnym, tankując własne auto. Ale weźcie pod uwagę taki scenariusz. Całe życie jeździcie na benzynie. Na jeden dzień pożyczacie od kogoś samochód z silnikiem wysokoprężnym. Spieszycie się i pod presją czasu musicie zatankować. Z przyzwyczajenia możecie wziąć zły pistolet i zacząć tankować. Chwila zapomnienia i tragedia gotowa.

REKLAMA

Więcej cennych porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Stacje paliw stosują szereg zabezpieczeń, które mają ograniczyć ryzyko nalania niewłaściwego paliwa do baku. O kolorze już wspomnieliśmy - zielony dla benzyny, czarny dla oleju napędowego. Przy dystrybutorach są także wyraźne oznaczenia rodzaju paliwa, widzimy je także na klapce wlewu w samochodzie. W nieco lepszej sytuacji są właściciele pojazdów napędzanych przez silniki benzynowe, bo pistolet z olejem napędowym ma grubą końcówkę, a ta często nie mieści się w otwór wlewu paliwa auta zasilanego benzyną. Niemniej znane są przypadki, gdy kierowcy mimo to, na siłę tankują olej napędowy do baku. Nie wspominając właścicieli samochodów z silnikami Diesla, których przed nalaniem benzyny do baku w większości przypadków żaden system nie powstrzyma.

Zobacz wideo The Best of Moto

Z pomyłkami walczą też producenci. W niektórych markach stosowane są specjalne rozwiązania, które po prostu nie pozwolą nam wsadzić do wlewu paliwa niewłaściwego. Końcówka pistoletu nie będzie pasować. Ford np. nazywa ten system Easy-Fuel.

Nalałem złe paliwo do baku. Co robić? Odkurzacz to zły pomysł

Często z błędu zdajemy sobie sprawę jeszcze na stacji. Zdenerwowani możemy chcieć go naprawić jak najszybciej. W takiej sytuacji lepiej ochłonąć i nie dać porwać się złym emocjom. Przede wszystkim nie należy włączać silnika - ten błąd może okazać się znacznie bardziej kosztowny niż samo wlanie złego paliwa.

Jakiś czas temu było głośno o pożarze na stacji benzynowej w Eschborn, niedaleko Frankfurtu nad Menem. O zdarzeniu pisały media na całym świecie. 55-letnia Niemka, tankując swojego Passata, zorientowała się, że napełnia bak złym paliwem. Przerwała tankowanie i z pomocą pracownika stacji przepchnęła auto w stronę odkurzacza, którym postanowiła odessać benzynę z baku. Gorące urządzenie spowodowało zapłon oparów i natychmiastowe rozprzestrzenienie się pożaru na samochód. Auto doszczętnie spłonęło. Straty wyceniono na 30 tys. euro. Tak wyglądał jej samochód i stacja benzynowa na zdjęciu opublikowanym przez niemiecką policję.

Kobieta wlała złe paliwo do baku i chciała je odessać odkurzaczem Fot. Komenda Policji w Westhessen

Co robić, gdy wleje się złe paliwo do baku

Co robić, jeśli wleje się do baku złe paliwo? Wszystko zależy od tego, z jakim samochodem i silnikiem mamy do czynienia.