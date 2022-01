Projektant Dacii "Duster jest jak 911!". Reszta świata: "że co?..."

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Miles Nurnberger pracuje jako szef stylistów Dacii. Stanowisko to objął w zeszłym roku, a wcześniej pracował - uwaga! - w Astonie Martinie. Trudno powiedzieć, co skłoniło go do tak drastycznej zmiany, ale jak widać nie jest mu źle w rumuńskiej firmie. Podobno jest zachwycony marką, a jego zdaniem Dacia Duster jest jak Porsche 911.

Porsche Duster?

O co mu tak naprawdę chodzi? Trudno doszukiwać się podobieństw wizualnych czy technologicznych pomiędzy tymi dwoma modelami. Nurnberger miał jednak na myśli charakter tego modelu i jego znaczenie dla marki.

Mimo, że przez lata konstrukcja Dustera ewoluowała, model zachował charakterystyczny wygląd, który przekonał do siebie wielu klientów. I to zdaniem projektanta jest najmocniejszym atutem Dacii. Duster odgrywa bardzo ważną rolę w marce (nie tylko pod względem sprzedażowym ale także wizerunkowym), a jednocześnie nadaje kierunek rozwoju pozostałym modelom.

Nowości Dacii

Plan Dacii jest prosty. Model Jogger ma jednocześnie zastąpić pojemną Dacię Loggy i atrakcyjnie wyglądającą Sandero Stepway. Być pojemnym, praktycznym, modnym i niedrogim samochodem. Dacia Jogger ma szansę powtórzyć Dustera. Nie jest może aż tak stylowa, za to znacznie bardziej praktyczna.

Polski cennik Dacii Jogger rozpoczyna się od kwoty 63 400 zł za wersję Essential z nowym silnikiem, 1.0 o mocy 110 KM, a kończy na 80 400 zł za najlepiej wyposażoną odmianę 7-miejscową z limitowanym wyposażeniem SL Extreme.

