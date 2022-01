Pomimo zimy S52 dalej w budowie. Północna obwodnica Krakowa rośnie w oczach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Według umowy podpisanej z wykonawcą, w okresie od 15 grudnia do 15 marca może przerwać pracę. Jednak pogoda dopisuje i firma kontynuuje budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa, w takim zakresie na ile pozwala pogoda.

W ostatnim czasie wykonawca zabrał się za betonowanie różnych elementów obiektów inżynierskich. W Zielonkach zabetonowano korpus przyczółku wiaduktu w ciągu S52 nad ul. Parkową i potokiem Bibiczanka oraz ławę fundamentową wiaduktu w ciągu ul. Długiej. Zabetonowany został też pierwszy segment stropu tunelu w Zielonkach (od strony portalu wschodniego) oraz ława fundamentowa podpory wiaduktu nad ul. Jurajską w Krakowie.

Wykonano również inne prace m.in. wykopy, transport kruszywa, wycinka drzew, które kolidują z przebiegiem trasy, przebudowy instalacji.

Prawie 500-metrowy tunel w Batowicach ma wykonane ściany szczelinowe oraz płytę stropową. Kontynuowany jest wykop podstropowy. Zakończenie tych robót przewidziane jest na koniec maja 2022 r. Rozpoczęło się już wykonywanie betonów podkładowych pod płytę denną tunelu.

Powstaje też 650-metrowy tunel w Zielonkach. Wykonywane są ściany szczelinowe i strop. W przeciągu miesiąca, jeżeli tylko nie pogorszy się aura, zostanie nasunięty ostatni element konstrukcji nośnej, najdłuższej estakady (o długości ponad 560 m) nad potokiem Sudoł Dominikański i ul. Krakowską. Trwa też budowa Obwodu Utrzymania Autostrady.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 o długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna być ukończona w lipcu 2023 r.