Od stycznia służby mogą zabrać prawo jazdy za nowe wykroczenie. Ale tylko niektórym

O północy 31 grudnia 2021 roku kierowcom spokojnie można było życzyć... unikania mandatów. Szczególnie że 1 stycznia w życie wszedł taryfikator drastycznie zwiększający kary za popularne wykroczenia. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet 1,5 tys. zł za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy 2,5 tys. zł za prędkość to nie koniec nowych kar. Bo w przepisach pojawił się też kolejny powód do odebrania kierującemu prawa jazdy. Czy w tej wiadomości może być jakakolwiek dobra informacja? Tak, obostrzenie nie dotyczy wszystkich prowadzących, a przede wszystkim kierowców zawodowych.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za tachograf

Nowa kara dotyczy błędów popełnionych podczas używania tachografu w pojeździe. Kierowca oczywiście otrzyma grzywnę, ale do tego straci uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące. W jakich przypadkach tak właśnie się stanie? To reguluje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym. Na nową karę naraża się ten kierujący, który podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonując przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

nie będzie miał włączonego tachografu, czyli nie będzie rejestrował za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

będzie używał cudzej karty kierowcy, używał co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używał cudzej wykresówki, używał jednocześnie kilku wykresówek

będzie podrabiał dane rejestrowane przez tachograf za pomocą niedozwolonego urządzenia

będzie prowadził pojazd z odłączonym tachografem

Mandat za tachograf to od 5 do 30 tys. zł!

W poprzednim akapicie wspomnieliśmy o grzywnie za zakłamywanie wyniku pokazywanego przez tachograf. Teraz możemy nieco rozszerzyć ten temat. Szczególnie że 3 miesiące bez prawa jazdy stanowią dotkliwą sankcję. Mandat również będzie jednak odczuwalny. Na miejscu kontroli drogowej kierujący otrzyma grzywnę wynoszącą nawet 5 tys. zł. Kwota może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł, gdy kierowca nie przyjmie mandatu i sprawa trafi do sądu.

Czemu tachografy są tak ważne?

O walce z oszustwami dotyczącymi tachografów mówi się od lat. Czemu tak właściwie mają one znaczenie? Bo tachograf rejestruje pracę kierowcy. Pokazuje ile godzin siedział on za kółkiem i ile kilometrów pokonał w tym czasie. To z jednej strony stanowi gwarancję dla kierowców, że szefowie nie będą wymuszać na nich pracy w zbyt dużym wymiarze czasu. Dla innych użytkowników dróg tachograf również przynosi nieocenioną zaletę. Powoduje bowiem, że realizacją przewozów zajmują się kierujący, którzy mieli okazję wypocząć i prowadzą pojazd zgodnie z normami prawa. To minimalizuje ryzyko wystąpienia groźnego w skutkach wypadku.