Kamienny Cullinan? To kolejna przeróbka od Mansory

Niemiecka firma tuningowa Mansory przygotowała specjalną wersję Rolls-Royce’a Cullinana specjalnie dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak to oni, jest pełno dodatków.

Mansory Cullinan Special UAE, bo tak się nazywa ten model, otrzymuje kompletny zestaw dodatków zmieniający jego wygląd. Na przedzie znajduje się nowy grill i splitter, które wizualnie obniżają SUV-a. Zmieniono również błotniki, które zyskały nowe wloty powietrza. Większe progi boczne podkreślają dolną część drzwi. Do dachu przyczepiony jest spojler. Tylny zderzak posiada dyfuzor z wycięciami na podwójne trapezowe wydechy z każdej strony.

To co jednak wyróżnia ten model, to fakt, że wiele elementów przypomina granit lub marmur. Do tego pojazd porusza się na 24-calowych felgach, których przęsła mają przypominać literę „A".

Wewnątrz kontynuowane jest skaliste wykończenie. Materiał ten znajduje się na panelu sterowania, desce rozdzielczej, panelach drzwi i progach. Falisty wzór natomiast znajduje się na panelach drzwi i konsoli środkowej. Z tyłu oba fotele mają odbicie jak w negatywie – czarne i białe. Ten po stronie pasażera jest jaśniejszy, a fotel za kierowcą jest ciemniejszy. Na każdym zagłówku znajduje się wyszywany kontur w kształcie ZEA.

Pakiet Mansory Cullinan Special UAE obejmuje również ulepszenia układu napędowego, które zwiększają moc wyjściową do 618 koni mechanicznych i 950 Nm momentu obrotowego. Firma nie podaje szczegółów na temat tych poprawek.

Mansory również nie podaje ceny takiego pojazdu. Ponieważ auto samo w sobie jest drogie, to z pakietem proponowanym przez tunera raczej nie jest to tania zabawa.