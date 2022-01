GDDKiA rusza z przetargiem. S10 ma połączyć woj. kujawsko-pomorskie z aglomeracją warszawską

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla nowych odcinków dróg ekspresowych, które połączą woj. kujawsko-pomorskie z aglomeracją warszawską.

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o przygotowanie dokumentacji z różnymi wariantami przebiegania trasy S10, od autostrady A1 w rejonie Włocławka do granicy woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz dalej do skrzyżowania z S50 w okolicy Naruszewa. Projektanci zajmą się również odcinkiem od połączenia S10 z S50 do skrzyżowania z S7 w okolicy Przyborowic.

W 2022 r. powstanie w Polsce 345 km nowych dróg. GDDKiA podaje konkretne lokalizacje

Droga ekspresowa S10 ma tworzyć Transeuropejską sieć transportową TEN-T. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego o długości około 40 km i woj. mazowieckiego o długości około 80 km. Łączne to około 120 km.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2022 r. Planowany termin podpisania umowy to przełom maja i czerwca 2022 r.