W 2022 r. powstanie w Polsce 345 km nowych dróg. GDDKiA podaje konkretne lokalizacje

Rok 2021 drogowcy żegnali z przytupem, oddając kierowcom najdłuższy tunel w Polsce na Południowej Obwodnicy Warszawy, kasując jedno z wąskich gardeł na S7 w kierunku Trójmiasta, a także kończąc 60-kilometrowy odcinek A1 na Śląsku z trzema pasami ruchu. Pod choinkę dostaliśmy też wiele zapowiedzi, ogłoszeń przetargów i dalszych planów - chwalono się choćby Via Carpatia S19 i S6, czyli najważniejszą drogą nad Bałtykiem. O wszystkich nowych drogach regularnie piszemy na stronie głównej gazety.pl.

GDDKiA obiecuje, że w 2022 r. będzie miała dla kierowców kilka naprawdę dobrych informacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w Polsce pojawi się około 345 km nowych dróg - 46 km autostrad, 253 km dróg ekspresowych i 46 km dróg krajowych.

Nowe drogi w Polsce w 2022 r. "Kluczowe inwestycje"

W oficjalnym komunikacie czytamy, że to "kluczowe inwestycje, które pozwolą domknąć i uzupełnić ważne ciągi i połączenia drogowe". To m.in. ostatni odcinek A1, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, który zapewni autostradowe połączenie na osi północ-południe. Dzięki temu autostradą A1 przejdziemy z okolic Gdańska do granicy z Czechami w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek.

Szybciej pojedziemy też z Warszawy do Trójmiasta bezpłatną alternatywą dla A1, drogą ekspresową S7. Zniwelowane będą dwa kolejne wąskie gardła - Napierki - Mława i Pieńki - Płońsk. S7 łączy południe z północą kraju, to ważna informacja także dla mieszkańców województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Zwłaszcza że na południe od Warszawy również oddane zostaną dwa odcinki Warszawa Lotnisko - Lesznowola i Lesznowola - Tarczyn Północ.

Sporo ma się także dziać na Via Carpatia - Lublin i Rzeszów zyskają połączenie ekspresówką, a S19 powiększy się o ponad 28 km. Rok 2022 to także nowe kilometry trasy Via Baltica w Polsce. Kolejne odcinki S61 pojawią się w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. W planach są też kolejne fragmenty S6 nad morzem, a także połączenie A1 w Nowych Marzach z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem poprzez drogę ekspresową S5.

Nowe drogi mają być otwierane praktycznie w całym kraju. Powstanie także kilka obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy z miast i miasteczek.

Gdzie powstaną nowe drogi w Polsce w 2022 r.?

Około 46 km autostrad:

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (24,2 km)

A18 od km 11+860 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do 33+760 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) (21,9 km)

Około 253 km dróg ekspresowych:

S3 rozbudowa węzła Kijewo (1,7 km)

S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa) (15,3 km)

S5 Nowe Marzy - Świecie Południe (23,3 km)

S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ (22,4 km)

S6 Bożepole Wielkie - Luzino (10,4 km)

S6 Luzino - Szemud (10,3 km)

S6 Szemud - Gdynia Wielki Kack (20,2 km)

S7 Napierki - Mława (14 km)

S7 Pieńki - Płońsk (13,8 km)

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola (6,5 km)

S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km)

S7 Naprawa - Skomielna Biała (3,1 km)

S14 Łódź Lublinek - Łódź Teofilów (12,2 km)

S17 Warszawa Wschód - Lubelska (2,5 km)

S19 Niedrzwica Duża - Kraśnik (20 km)

S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem (8,2 km)

S61 Łomża Południe - Łomża Zachód (7,2 km)

S61 Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km)

S61 koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek (24,2 km)

Około 46 km pozostałych dróg krajowych:

DK9 obwodnica Iłży (7,2 km)

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (17,7 km)

DK35 obwodnica Wałbrzycha (1,1 km) - inwestycja podzielona jest na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km)

DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II) (14,3 km)

DK51 obwodnica Smolajn (1,8 km)

DK73 Kielce - m. Brzeziny/Morawica (4,2 km)

Nowe drogi w Polsce w 2022 r. fot. GDDKiA