Takich przetasowań nikt się nie spodziewał. Skoda i VW prawie złapane przez Koreę

Kryzys na rynku półprzewodników, i idące za nim problemy z dostępnością nowych samochodów, wywróciły statystyki sprzedaży do góry nogami, a na polskim rynku doprowadziły do najciekawszej sytuacji od lat. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przygotował podsumowanie zeszłego roku i byliśmy tylko włos od ogromnych niespodzianek. To jeszcze wstępny raport, ponieważ obejmuje okres 1 stycznia - 20 grudnia 2021 r. (na pełne zestawienie jeszcze poczekamy), ale nie powinno być wielkich zmian. IBRM zwraca uwagę na zbyt optymistyczne prognozy z początku roku. Powód słabych wyników jest oczywisty. O kondycji branży motoryzacyjnej regularnie piszemy na stronie głównej gazety.pl.

Problemy z dostępnością aut sprawiły jednak, że w drugiej połowie roku rejestrowano zaledwie 31-33 tys. samochodów miesięcznie. Finalnie rynek nie przekroczy nawet 450 tys. sztuk i zamknie się liczbą ok. 445 tys. samochodów osobowych. Taki rezultat oznacza 4-procentowy wzrost w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020

- komentują eksperci IBRM. A jak wyglądają prognozy na ten rok? Mowa o 9-procentowym wzroście sprzedaży samochodów osobowych i 4-procentowym w segmencie dostawczaków. Zobaczymy, czy branża w końcu się odbije i zapanuje nad niedoborem półprzewodnikiem. Ostatnie doniesienia o powodzi w Malezji, a przez to kolejnych problemach z produkcją każą tu postawić spory znak zapytania.

Toyota liderem (zdecydowanym) w każdym zestawieniu

W rankingach sprzedaży nad Wisłą od wielu lat mieliśmy żelazną wielką trójkę - Skoda walczyła z Toyotą o pierwsze miejsce, trzecie było zarezerwowane dla Volkswagena, a daleko za nimi znajdowały się inne marki. W 2021 r. koncern Volkswagena nie miał szans z Toyotą, które zdecydowanie najlepiej poradziła sobie z kryzysem. Kiedy Japończycy wykręcali w Polsce znakomite wyniki, to marki VAG, głównie VW, musiały nerwowo oglądać się za siebie. Kia i Hyundai znacznie spokojniej przechodzą przez zawirowania na rynku i kontynuują ofensywę modelową. Oto pierwsza dziesiątka zeszłego roku:

Toyota - 72 563 szt. Skoda - 44 109 Volkswagen - 33 412 Kia - 31 798 Hyundai - 26 316 BMW - 23 331 Mercedes - 19 351 Dacia - 18 772 Ford - 18 639 Audi - 18 235

To zbiorcze wyniki. Jeśli spojrzymy tylko na klientów indywidualnych, to okaże się, że Toyota znowu nie ma sobie równych (to w 2021 r. motyw przewodni każdego podsumowania), ale Kia i Hyundai są już na podium. VW i Skodę wyprzedziła jeszcze Dacia:

Toyota - 20 918 szt. Kia - 13 013 Hyundai - 9 533 Dacia - 9 381 Skoda - 9 205 Volkswagen - 8 813 Suzuki - 5 339 Renault - 3 829 Ford - 3 712 Mazda - 2 795

Toyota RAV4 Adventure fot. Toyota

A jak to wygląda w przypadku konkretnych samochodów?

Zaczynamy od całego rynku:

Toyota Corolla - 21 542 szt. Toyota Yaris - 14 166 Skoda Octavia - 12 778 Dacia Duster - 12 178 Toyota RAV4 - 10 714 Skoda Fabia - 10 444 Toyota C-HR - 9 538 Hyundai Tucson - 9 426 Kia Sportage - 7 646 Hyundai i30 - 7 607

A to najczęściej wybierane modele przez klientów indywidualnych.

Toyota Yaris - 5 904 szt. Dacia Duster - 5 648 Toyota Corolla - 3 996 Hyundai Tucson - 3 638 Kia Sportage - 3 630 Toyota Aygo - 3 214 VW T-Roc - 3 207 Dacia Sandero - 3 171 Toyota RAV4 - 3 170 Toyota C-HR - 2 902

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o polskim rynku w 2021 r., to polecamy zapoznać się z tą interaktywną grafiką. Znajdziecie na niej praktycznie wszystko: