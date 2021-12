W przyszłym roku czeka cię wymiana prawa jazdy? Zapłacisz nie tylko za nowy dokument

Więcej porad motoryzacyjnych publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Dokładnie 19 stycznia 2013 roku w Polsce zniknęło bezterminowe prawo jazdy. Uprawnienia wydawane po tej dacie są ważne przez maksymalnie 15 lat. Po minięciu terminu ważności kierowca na szczęście nie musi przechodzić ponownie kursu czy egzaminu, a wystarczy że w wydziale komunikacji złoży wniosek o nowy dokument.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Na początek 100 zł

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Większość informacji dostępnych w sieci mówi o koszcie sięgającym 100,50 zł. I choć suma wydaje się uspokajająco niska, stanowi zaledwie ułamek... realnego kosztu wymiany prawa jazdy. Tak, 100,50 zł płaci się w wydziale komunikacji za nowy dokument i opłatę ewidencyjną. Dużo wyższą sumę kierujący musi jednak zapłacić jeszcze przed złożeniem wniosku.

Nie tylko data ważności decyduje o wymianie prawa jazdy. Wyrobienie nowe dokumentu jest też niezbędne w przypadku zgubienia starego, rozszerzenia kategorii prawa jazdy czy zmiany nazwisko przez kobietę po ślubie.

100 zł w urzędzie? To dolicz jeszcze 50 zł za zdjęcia i 200 zł za lekarza

Pierwszy wydatkiem, który poniesie kierowca, jest wykonanie aktualnej fotografii. Wizyta u fotografa będzie kosztować od 20 do nawet 50 zł. Ostateczna cena zależy od ilości kopii zdjęcia oraz miasta (w większych usługi fotograficzne są droższe). Skąd pomysł, aby dostarczać nowe zdjęcie przy wymianie prawa jazdy? To była jedna z podstaw zmian w prawie. Ustawodawcy chcieli bowiem uniknąć sytuacji, w której policjanci zatrzymują na drodze 50-letniego kierowcę i mają potwierdzić posiadane przez niego uprawnienia przy pomocy dokumentu wydanego przeszło trzy dekady wcześniej, w którym widnieje fotografia 18-latka.

No dobrze, a więc kierowca płaci 100,50 zł w urzędzie i nawet 50 za fotki. To wszystko? Jeszcze nie. Listę kosztów uzupełnia też konieczność wykonania badania lekarskiego – w przypadku terminowego prawa jazdy, data ważności dokumentu jest zazwyczaj tożsama z datą ważności orzeczenia lekarskiego. Co więcej, nowe zaświadczenie wystawić może tylko lekarz orzecznik, a nie np. lekarz rodzinny. Dodatkowo cena wizyty u niego jest regulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wynosi dokładnie 200 zł.

Kiedy konieczna są badania lekarskie? Gdy mija ważność prawa jazdy. Nie są niezbędne, gdy badania lekarskie są nadal ważne, a kierowca zmienia dokument w związku z aktualizacją danych w nim zawartych.

Czy można wrócić do domu autem, gdy straciło się prawo jazdy?

Terminowe prawo jazdy: nie zwlekaj z wymianą! Mandat to 1500 zł!

Termin ważności prawa jazdy jest bardzo często pomijany przez kierowców. Ci nie sprawdzają na ile wydany został dokument. To jednak poważny błąd. Szczególnie że po minięciu daty ważności, prowadzenie pojazdu jest traktowane dokładnie tak samo jak jazda bez uprawnień. Nieważny dokument oznacza bowiem wstrzymanie uprawnień. W efekcie podczas ewentualnej kontroli drogowej kierujący może liczyć na solidny mandat. Dziś zatrzymany otrzyma grzywnę o wartości 500 zł. Po 1 stycznia 2022 roku – gdy w życie wejdzie nowy taryfikator mandatów – wysokość kary wzrośnie trzykrotnie. Policjanci wpiszą zatem na blankiecie nawet 1500 zł.