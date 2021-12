Zgubiłem skrobaczkę. Czym można ją zastąpić, żeby nie porysować szyby?

Kolejne porady eksploatacyjne przygotowaliśmy w serwisie Gazeta.pl.

Zima w Polsce pojawia się coraz później. Jedno jest mimo wszystko pewne – nawet jeżeli pierwszy atak mrozów staje się elementem naszej rzeczywistości w grudniu, zaskoczeni są i tak drogowcy oraz... kierowcy. Drogowcy potrzebują chwili na obsypanie dróg piachem i solą, a kierowcy stają przed poważnym wyzwaniem. Bo pojawiają się koło auta o poranku, widzą zaszronione szyby i wtedy nerwowo zaczynają poszukiwać skrobaczki w bagażniku. Co powinni zrobić, gdy jej tam nie ma? Sposobów jest kilka. Zasada mimo wszystko jest jedna. Należy uważać czym zastępuje się skrobaczkę. Bo już jedno skrobanie może zakończyć się porysowaniem szyb.

Szron na szybach oznacza słabą widoczność, a to zagraża bezpieczeństwu. Skutek? Kierowca ryzykuje mandatem wynoszącym do 500 zł i 6 punktami karnymi!

Zamiennik skrobaczki: uważaj co wybierasz!

Kierowca znajdzie w samochodzie i przy sobie całą masę przedmiotów, które pozwolą na zeskrobanie szronu z szyb. W końcu w ręce może mu wpaść plastikowe opakowanie od płyty CD, karta bankomatowa czy nawet dowód osobisty. I choć te przedmioty z całą pewnością przyniosą zamierzony skutek, warto pamiętać że nie są przeznaczone do zeskrobywania warstwy zmrożonej wilgoci ze szkła. Brakuje im ostrej i prostej krawędzi, która została wyprofilowana w półkole. Skutek? Po pierwsze skrobanie będzie trwać zdecydowanie dłużej – szczególnie w przypadku szyby czołowej. Po drugie może zakończyć się porysowaniem szyby.

W sytuacji awaryjnej najlepiej chyba sprawdzi się karta do bankomatu lub dowód. Choć będą skrobać szron z oporem, najlepiej dostosują się do kształtu szyby.

Nie masz skrobaczki? To może poszukaj płynu

Zamiast poszukiwać plastikowych przedmiotów mogących zastąpić skrobaczkę, kierowca powinien jeszcze raz zajrzeć do bagażnika. Być może okaże się, że z zeszłego roku została mu odrobina odmrażacza do szyb w płynie. Środkiem należy spryskać szkło i poczekać aż alkohol poradzi sobie z zalegającą warstwą szronu. Co ważne, na tej samej zasadzie zadziała np. płyn do dezynfekcji – który w warunkach pandemicznych wielu kierowców ma w kieszeni. Część prowadzących może też wrócić się do domu i przygotować mieszaninę pseudo-odszraniającą na bazie octu. Warto jednak wiedzieć, że ocet jest szczególnie groźny dla lakieru.

Zamiast skrobaczki... silnik i wentylacja

No dobrze, ale co w sytuacji, w której kierowca nie ma skrobaczki w samochodzie, domu i garażu, a do tego nie ma też odmrażacza? Zawsze może pozbyć się szronu z szyb przy pomocy układu wentylacji. Wystarczy odpalić silnik, włączyć nawiew na szyby i ogrzewanie szyb oraz czekać aż zmarznięta warstwa z nich zniknie. I choć sposób wydaje się w zasadzie najwygodniejszy, jest też obarczony dość poważnym ryzykiem. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że po postoju trwającym dłużej niż minutę, silnik w aucie należy zgasić. A w minutę jednostka nie zdąży się nagrzać na tyle, żeby szron zniknął z szyb. W efekcie kierowca ryzykuje mandatem – i to niemałym, bo wynoszącym nawet 300 zł.

Żeby nie trzeba było skrobać szyb, osłoń je matą

Oczywiście można mówić o tym, że zima atakuje z zaskoczenia. To jednak... nie do końca prawda. Bo mroźna noc zawsze jest wcześniej zapowiedziana w pogodzie. W efekcie kierowca ma czas na to, aby podjechać do sklepu motoryzacyjnego i kupić skrobaczkę. Może również postawić na pewne alternatywy. Przykład? Tym jest mata rozkładana na szybie. Chroni przed powstawaniem szronu, jednak wyłącznie przednią i ewentualnie tylną szybę. Dużo lepszą alternatywą jest zatem system ogrzewania postojowego. Właściciel może go uruchomić przed pojawieniem się w aucie. W efekcie o poranku zajmie miejsce w rozgrzanej już kabinie i będzie mógł od razu odjechać z miejsca.