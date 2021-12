Kolejny odcinek A1 cały w rękach kierowców. W najbliższych dniach następne

Zobacz wideo Wzorowy korytarz życia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska

W piątek 17 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała kierowcom do użytku kolejne kilometry autostrady A1. Dokładniej mówiąc jedną z jezdni 4-kilometrowego odcinka autostrady, dzięki czemu w kierunku Gdańska lub Warszawy kierujący będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni.

REKLAMA

Kolejne 4 km wschodniej jezdni autostrady A1

Do tej pory z powodu prac na odcinku między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód kierowcy jadący w obu kierunkach musieli korzystać z jednej (zachodniej) jezdni autostrady A1. To oczywiście oznaczało spore utrudnienia w jeździe.

Więcej o budowie dróg w Polsce przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Teraz uległo to zmianie. Jak poinformowała GDDKiA, od piątku kierowcy zmierzający na północ mogą już korzystać z prawej (czyli wschodniej) jezdni na tym odcinku. Tym samym pojazdy jadące w przeciwną stronę również mają do dyspozycji całą jezdnię (zachodnią). To kolejne 4 km autostrady A1, na której wprowadzono już (niemal) normalny ruch.

Kierowcy mają zatem teraz do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Do użytku oddano też łącznice węzła Piotrków Trybunalski Zachód. GDDKiA zaznacza jednak, że na nowym odcinku na razie nie rozwiną pełnej, autostradowej prędkości. Do zakończenia wszelkich robót odcinek ograniczony węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Zachód wciąż jest placem budowy, dlatego obowiązuje na nim ograniczenie do 100 km/h.

Kolejne kilometry A1 jeszcze w tym roku

To nie koniec dobrych wieści dla kierowców. GDDKiA zapowiada, że podobnych zmian należy się spodziewać już na odcinku Kamieńsk - Radomsko o długości 17 km, a przed końcem roku również na odcinkach od Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy (wraz z wiaduktem nad linią kolejową obok węzła Częstochowa Północ) oraz na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski.

Podsumowując do użytku oddanych ma zostać w tym roku łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej trasy A1 pomiędzy Tuszynem i obwodnicą Częstochowy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku - podaje urząd.

Znacznie dłużej powinniśmy jednak czekać na pełen odcinek A1 Piotrków - Kamieńsk. Drogowcy mają w przyszłym roku do ukończenia jeszcze 22 km jezdni. Realizacja odcinka zakończyć ma się w trzecim kwartale 2022 roku. Wtedy przejazd autostradą A1 z okolic Gdańska do granicy z Czechami powinien zając około 5 godzin (z przerwą na odpoczynek).