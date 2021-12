Motoryzacyjne reklamy świąteczne, które stopią wasze serca

Internet pełny jest świątecznych reklam. Firmy reklamują wszystko dokładając do tego sztuczny śnieg, czapkę Mikołaja i choinkę w tle. Większość reklam motoryzacyjnych powiązanych ze Świętami w ten czy inny sposób nawiązuje do sań Świętego Mikołaja. Niektóre marki są jednak bardziej kreatywne.

Roboty, które ubierają choinkę

Poniższe wideo to kompilacja świątecznych reklam BMW, ale szczególnie pierwsza z nich chwyta za serce. Pracownik fabryki BMW ma wigilijną nocną zmianę. Gdy gasi światło "na zakładzie" w jednym z pomieszczeń znajduje niespodziankę. Koledzy zaprogramowali roboty, które na co dzień składają samochody, by ubrały choinkę. Wideo naprawdę chwyta za serce, mimo że nie jest kolejnym cukierkowym filmem o rodzinnych świętach.

Nie każdy spędza święta z najbliższymi

To chyba najsmutniejsza, ale jednocześnie najpiękniejsza reklama w całym tym zestawieniu. Starszy pan, jak co roku w Święta, odwiedza szopę, w którym trzyma Chevroleta zmarłej żony. Przygląda się temu jego córka, która jakiś czas później postanawia skrzyknąć kolegów taty i wyremontować auto mamy. Przy kolejnym Bożym Narodzeniu jej ojciec znów idzie w kierunku szopy, ale tym razem nie zastanie tam przykrytego wieloletnim kurzem staruszka.

Nowe Święta, nowy Mikołaj

Większość osób stara się o siebie dbać. Ćwiczymy, zdrowo się odżywiamy, staramy się zachować jakiś work-life-balance. Chciałoby się powiedzieć, że "Mikołaj też człowiek". Po powrocie ze świątecznego dostarczania prezentów Mikołaj poczuł się zmęczony. Postanowił o siebie zadbać. Zaczął biegać, zdrowo jeść, a Pani Mikołajowa nie raz widziała jak przegląda motoryzacyjne magazyny. W końcu nadeszły kolejne święta Bożego Narodzenia, ale Mikołaj nijak nie przypomina już siebie z poprzedniej Wigilii.

Gorączka świątecznych zakupów

Kto tego nie zna, niech pierwszy sięgnie po sałatkę jarzynową. Sprzątanie, gotowanie, gorączka świątecznych zakupów, korki, pełne parkingi. Wszyscy to znamy aż za dobrze. Audi podeszło do przedświątecznego szału z humorem, a przy okazji pokazali sportowe oblicze swoich samochodów, które ścigały się po... parkingu w centrum handlowym.

Garaż pełen sań

Każdy pasjonat motoryzacji marzy o garażu pełnym prawdziwych perełek. Mikołaj po przejściu przez sekretne drzwi przechodzi do hali pełnej najróżniejszych (oczywiście czerwonych) Mercedesów. Głównie klasycznych, ale w mikołajowej flocie znalazła się też m.in. Klasa G. A jakie sanie wybrał Święty?

Świątecznych reklam o tematyce motoryzacyjnej znajdziecie w sieci sporo. My wybraliśmy te naszym zdaniem najciekawsze. Jeśli macie swoje ulubione samochodowe reklamy, koniecznie podlinkujcie je w komentarzach pod tym artykułem. Będziemy go na bieżąco uzupełniać o Wasze najciekawsze propozycje :)