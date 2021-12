Biały dym podczas uruchamiania zimnego silnika. Mam zbierać pieniądze na mechanika?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zimowej eksploatacji silnika? Zajrzyj też do serwisu Gazeta.pl.

Popularny, zimowy scenariusz brzmi – zszedłem o poranku do auta, odpaliłem w nim silnik i gdy wysiadłem z kabiny aby zeskrobać szyby, zauważyłem biały dym wydobywający się z rury wydechowej. Co do zasady spaliny w "zdrowej" jednostce napędowej powinny być bezbarwne. Czy zatem biały dym oznacza, że motor uległ awarii, a tym samym właściciela auta czekają wysokie koszty? Na szczęście nie zawsze. Bo czasami objaw jest całkowicie normalny.

Biały dym na zimnym silniku? To kwestia wilgoci

Zimą w układzie wydechowym zbiera się duża ilość wilgoci. Ta pochodzi zarówno z powietrza, jak i np. opadów atmosferycznych. W sytuacji, w której silnik zaczyna się rozgrzewać po rozruchu, rośnie też temperatura w wydechu. A w ten sposób tworzy się para wodna, która razem ze spalinami jest emitowana do atmosfery. W skrócie zjawisko nie wynika z usterki silnika, a raczej praw fizyki. W efekcie kierowca nie musi obawiać się kosztownej naprawy.

Biały dym w czasie jazdy? Sprawdź temperaturę

Biały dym wydobywający się z rury wydechowej niedługo po rozruchu silnika jest czymś normalnym. Może się jednak okazać, że zabarwione gazy nie przestaną się wydobywać z wydechu także po nagrzaniu jednostki napędowej w czasie jazdy. A wtedy... no właśnie, co? Po pierwsze kierowca powinien rzuć okiem na komputer pokładowy. Jeżeli ten wskazuje tęgi mróz, efekt pary wodnej może towarzyszyć przez całą jazdę. Przejmować się można dopiero w przypadku, w którym na dworze jest kilka stopni na plusie, a auto cały czas dymi.

Biały, ale i gęsty dym w czasie jazdy? Może zrobić się nieprzyjemnie...

Dymienie po rozgrzaniu silnika i w sytuacji, w której na dworze nie ma mrozów, może oznaczać chociażby uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub pęknięcie głowicy, ewentualnie bloku. I to już naprawdę czarny scenariusz. Awaria przede wszystkim eliminuje motor z dalszej eksploatacji. Poza tym oznacza, że kierowca powinien przygotować się na kilkutysięczne koszty. Te będą związane z naprawą lub w skrajnym przypadku wymianą silnika.

Aby móc potwierdzić uszkodzenie uszczelki pod głowicą, głowicy lub bloku, kierowca powinien przyjrzeć się samym spalinom. Te powinny być białe, gęste i występować w dużej ilości.