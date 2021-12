To może być najfajniejszy prezent na święta. Do tanich jednak nie należy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Już za pasem święta. Szał kupowania prezentów ogarnął już niejeden dom. Możliwe jednak, że Terradyne Gurkha może być najfajniejszym prezentem, który się znajdzie pod choinką.

Jak widać, ten SUV nie jest zwykły. Oprócz tego, że jest to LAPV (lekko opancerzony pojazd patrolowy), jest także pojazdem terenowym. Obecnie można go wylicytować na Collecting Cars.

Terradyne Gurkha rozpoczął swój żywot jako Ford F-450 Super Duty. Wnętrze i elektronika zostały przeniesione z masywnej ciężarówki Forda i był początkowo przeznaczony jako pojazd wojskowy dla organów ścigania, ale ten konkretny egzemplarz został zmodyfikowany jako model cywilny do celów prywatnego bezpieczeństwa. I chociaż jest to model z 2017 r., to ten Gurkha ma stosunkowo niski przebieg, mając na liczniku około 25.000 kilometrów.

Jak wspomniano, jest to pojazd opancerzony do ochrony prywatnego bezpieczeństwa, zatem posiada opancerzenie na poziomie B4. Panele i inne części są zbudowane z myślą o mniejszej wadze, ponieważ są przeznaczone do użytku cywilnego. Jest również ulepszony w kabinie za pomocą pluszowej skóry i Alcantary. Może pomieścić do sześciu osób.

Pod maską znalazł się silnik V8 o pojemności 6,7 L. Produkuje on moc 334 KM. Pojazd jest również dostarczany z pakietem terenowym, który obejmuje amortyzatory Fox, wciągarkę WARN 16.5ti i przednią blokadę mechanizmu różnicowego.

Do końca aukcji zostało trzy dni i obecna cena wynosi 150.000 dolarów. Może na święta udałoby się jakoś ściągnąć ten okaz.