W Tesli można pograć w gry. na głównym ekranie

Wiele pojazdów Tesli pozwala pasażerom na przednich siedzeniach grać w gry wideo na centralnym ekranie informacyjno-rozrywkowym. Po aktualizacji, która została wprowadzona latem tego roku, taka możliwość jest również podczas jazdy.

The New York Times donosi, że system pozwoli pasażerom na przednim siedzeniu grać w takie gry, jak „Sky Force Reloaded", „Battle of Polytopia: Moonrise" i Solitaire, gdy pojazd jest w ruchu. Przed uruchomieniem pasjansa na ekranie wyświetla się następujące ostrzeżenie: „Solitaire to gra dla wszystkich, ale granie, gdy samochód jest w ruchu, jest przeznaczone tylko dla pasażerów".

Co może pójść nie tak? Chociaż gracz musi wskazać, że nie prowadzi pojazdu, wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby po prostu zaakceptować ostrzeżenie i tak zagrać w grę. Również może to zrobić kierowca, który włączy tryb autonomicznej jazdy.

Wiele organizacji bije na alarm, że rozpraszanie kierowcy podczas jazdy może doprowadzić do tragicznych sytuacji na drodze. Wprowadzenie tak słabych zabezpieczeń i takich rozpraszaczy jak gry w samochodzie mogą tylko przyczynić się do większej ilości wypadków.

Tesla jak wcześniej wspomniano, posiada specjalne systemy do jazdy autonomicznej, ale nawet producent zwraca uwagę, że nadal podczas jazdy jest wymagana pełna koncentracja osoby kierującej auto.

Wielu producentów instaluje skomplikowane systemy multimedialno-rozrywkowe w pierwszym rzędzie, ale większość wyłącza możliwość z ich korzystania podczas jazdy.