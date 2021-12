e-TOLL PL vs. e-TOLL PL Bilet. Ministerstwo tłumaczy i uspokaja kierowców osobówek

Koniec szlabanów na dwóch odcinkach A2 i A4

Kilka dni temu, 1 grudnia, z dwóch polskich autostrad zniknęły szlabany. Chodzi o A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. GDDKiA zapowiadała, że na obu odcinkach będzie teraz znacznie szybciej i wygodniej, a kierowcy nie będą już musieli stać w kolejkach, żeby opłacić przejazd. Ruch będzie znacznie płynniejszy, ponieważ nikt nie będzie się musiał zatrzymywać na bramkach.Co ważne, nie będzie już możliwości dokonania opłaty w okienku na samej autostradzie. Na razie jednak większość kierowców zmiany krytykuje, a na nowy system sypią się gromy z powodu nowego systemu opłat. Rządowa aplikacja e-TOLL PL wyraźnie nie przypadła nikomu do gustu.

REKLAMA

Na stronie głównej Gazety.pl codziennie piszemy o nowych drogach w Polsce. Znajdziesz tam najświeższe informacje z całego kraju.

Zobacz wideo Hulajnogą pod prąd na A2. To kierowca busa z Litwy. Nocą zabrakło mu paliwa

Jak opłacić przejazd A2 i A4?

Tradycjonaliście wciąż mogą kupić fizyczny bilet. Są one sprzedawane m.in. na stacjach benzynowych oraz w specjalnych automatach w miejscach obsługi pasażerów. Bilety jednorazowe będzie można kupić także w aplikacji e-TOLL.PL oraz portal e-Urząd Ministerstwa Finansów. Kierowca będzie musiał podać numer rejestracyjny, odcinek autostrady oraz czas, od którego bilet ma zacząć obowiązywać. Na skorzystanie z biletu kierowca ma mieć 48 godzin. Osoby częściej jeżdżące płatnymi odcinkami z pewnością zainteresują się systemem e-TOLL, który ma znacznie ułatwić całą procedurę, ale na razie budzi kontrowersje i zamieszanie. Można też korzystać z zewnętrznych aplikacji. Ostatnio nowymi funkcjami chwaliły się Autopay oraz Yanosik.

e-TOLL PL Bilet i e-TOLL PL. Ta pierwsza jest dla kierowców osobówek

Na aplikację e-TOLL posypały się gromy, a kierowcy masowo wystawiają jej najniższe oceny w sklepach Google i Apple. Zareagowało Ministerstwo, tłumacząc różnice między dwiema appkami. Większość z nas powinna na telefon ściągnąć e-TOLL PL Bilet.

Jeżeli jesteś kierowcą samochodu osobowego i chcesz skorzystać z najszybszej i najwygodniejszej formy płatności za przejazd autostradą na państwowych odcinkach A2 i A4 wybierz aplikację e-TOLL PL BILET. W aplikacji kupisz e-bilet autostradowy na konkretny odcinek autostrady

- tłumaczy resort w oficjalnym komunikacie. Zamieszanie wśród kierowców nie powinno dziwić. Bardziej zaawansowana aplikacja dla kierowców profesjonalnych ma praktycznie identyczną nazwę - e-TOLL PL. Jest ona przeznaczona dla kierujących samochodami, którzy nie chcą korzystać z urządzeń pokładowych OBU lub ZSL, bądź urządzenie zamontowane pojeździe się popsuło. Aplikacja e-TOLL PL to alternatywa. Aplikacja ta pozwali nie tylko uiścić opłatę elektroniczną, ale także przekazać dane do systemu SENT i doładować konto.

e-TOLL PL Bilet - co to jest i jak działa

Aplikacja mobilna e-TOLL PL BILET jest darmowym narzędziem stanowiącym jedną z metod zakupu e-biletu autostradowego. Przeznaczona jest do zainstalowania na urządzeniu mobilnym kierowcy. Z aplikacji będą mogli korzystać kierowcy motocykli, pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, poruszający się po płatnych odcinkach autostrad A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław- Sośnica) zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwala na:

zakup e-biletu autostradowego, a tym samym opłatę za przejazd odcinkami państwowych autostrad płatnych A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław-Sośnica) od 1 grudnia 2021 r.

wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF

wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych

zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego

Jak korzystać z e-TOLL PL Bilet? Na rządowej stronie znaleźliśmy cztery najważniejsze kroki:

wyszukaj i pobierz aplikację e-TOLL PL BILET na urządzenie mobilne, z którego korzystasz

otwórz aplikację, a następnie wybierz i zapisz język, którego będziesz używać do obsługi aplikacji

zaakceptuj Regulamin aplikacji i politykę prywatności

kup e-bilet autostradowy.

Jak wygląda procedura zakupu biletu na autostradę? Tu też mamy cztery punkty:

wybierz autostradę, po której planujesz się poruszać (A2 Konin-Stryków lub A4 Wrocław – Sośnica)

wprowadź dane pojazdu, którym będziesz się poruszał (kategorię pojazdu: samochód osobowy lub motocykl, numer rejestracyjny i kraj rejestracji)

wypełnij szczegóły trasy przejazdu (wjazd – punkt początkowy i wyjazd – punkt końcowy trasy, datę i godzinę planowanej podróży)

dokonaj płatności za przejazd (wybierz metodę płatności i dokonaj jej autoryzacji)

Bramki na autostradzie fot. GDDKiA

Kierowcę czeka spora kara za brak opłaty. Stąd aż taka krytyka e-Toll

Podobnie jak w przypadku nie opłacenia parkowania czy jazdy komunikacją miejską bez biletu, za brak opłacenia przejazdu autostradą kierowcom grożą mandaty, a dokładnie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Termin płatności wynosi 14 dni, a kara - 500 zł.

Ministerstwo Finansów kupiło 102 samochody marki Ford. Trafiły na służbę do Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ to właśnie ona będzie sprawdzać kierowców. W kogutach umieszczonych na dachu fordów znajdą się czujniki laserowe LIDAR wyposażone w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR (Automatic Number Plate Recognition/Optical Character Recognition). Skanery będą kontrolować więcej niż jeden pas ruchu, nawet w nocy i przy ograniczonej widoczności. Takie radary umożliwiają zeskanowanie tablic rejestracyjnych kilku pojazdów jednocześnie (zarówno tych będących w ruchu, mijanych i zaparkowanych), a ich skuteczność to aż 98 proc. Patrolowe samochody Krajowej Administracji Skarbowej jeżdżą po autostradach zarządzanych przez KAS. Chodzi o autostradę A2 na odcinku Konin - Stryków (99 kilometrów) i A4 Sośnica - Wrocław (162 kilometry).

GTA i e-Toll mają dużo wspólnego. Ale graczowi nie grozi, jak kierowcy, 500 zł kary